Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
ГлавнаяПолитика

Параметры обмена удерживаемых лиц будет обсуждать ТКГ в Минске

Решение по количеству обмена пленными вынесут 18 декабря. 

Параметры обмена удерживаемых лиц будет обсуждать ТКГ в Минске
Валерія Лутковська
Фото: Таїсія Стеценко

Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря будет обсуждать вопросы обмена удерживаемых лиц по решениям встречи "Нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет обычное заседание, во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от "норманди", - сказала Лутковская.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти речь, она отметила, что точно сейчас не знает, решение по этому вопросу вынесут 18 декабря. 

Напомним, Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных в рамках обмена "всех установленных на всех установленных", речь идет только о пленных на Донбассе.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что коммюнике, подписанное по результатам "нормандского саммита", исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами с РФ.

По его словам, Меджлис уже получает звонки от крымских татар, которые спрашивают: "А кто мы для Украины, если нас там нет в этом коммюнике?".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также