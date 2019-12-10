Трамп и Лавров в Вашингтоне обсудят Украину

Также будут говорить о Сирии и контроле над вооружением.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео 10 декабря встретятся в Вашингтоне с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди прочего, будут обсуждаться Украина и Сирия, а также контроль над вооружением, пишет издание Washington Post.

Накануне Помпео заявлял, что президент просил его поработать над американско-российскими деловыми отношениями. Он отметил, что с Лавровым будут говорить о вопросе контроля над вооружением, куда рассчитывают включить и Китай.

По словам анонимного источника, Трамп встретится с главой МИД РФ в Белом доме. Также Лавров посетит Госдепартамент, где он и Помпео дадут общую пресс-конференцию.

Напомним, что 7 декабря Washington Post со ссылкой на анонимные источники написали, что Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне после встреч глав России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате". Отмечалось, что стороны рассмотрят темы, "болезненные для США и России".