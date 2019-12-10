Разумков подписал закон о перезапуске ГБР

Его отправили на подпись к президенту.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. Информация об этом появилась на сайте парламента. Теперь документ отправлен на подпись президенту.

Законопроект №2116 усовершенствует работу ГБР и перезапускает ведомство, что фактически означает увольнение его главы Романа Трубы вместе с заместителями.

Бюро из центрального органа исполнительной власти становится правоохранительным органом. Директор бюро будет назначаться президентом после конкурса. Глава бюро будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями.

Также документ позволяет без конкурса или по упрощенной процедуре перевести прокуроров ГПУ, которые проводили расследование по делам Майдана.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований. За него проголосовали 250 депутатов.

15 ноября Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований. Его не успели проголосовать, но депутаты приняли принципиальное решение уволить директора ГБР Романа Трубу.