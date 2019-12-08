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Разумков: "красные линии" на нормандской встречи будут соблюдены

Глава Верховной Рады убежден в положительном для Украины результате саммита.

Разумков: "красные линии" на нормандской встречи будут соблюдены
Дмитрий Разумков
Фото: Lb.ua

Во время переговоров лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) будут соблюдены все "красные линии", а результатом встречи станет возвращение неподконтрольных правительству территорий. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Завтра состоятся переговоры в" нормандском формате "и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", - написал Разумков на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Париже 9 декабря.

Накануне саммита парламентские фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали украинцев выйти на акцию в центре Киева с требованием не допустить сдачи национальных интересов во время парижской встречи.

По словам лидера "ЕС" Петра Порошенко, вече на Майдане собирается в поддержку Украины, а не в знак протеста, "чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за "красные линии" не выйдем".

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