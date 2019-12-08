Глава МИД Германии потребовал от РФ большей готовности идти навстречу Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины. Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 8 декабря, передает DW.
Комментарий Мааса обнародован накануне встречи в "нормандском формате", в рамках которой Германия, Россия, Украина и Франция 9 декабря в Париже будут обсуждать пути мирного разрешения конфликта на Донбассе.
"После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами. Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны", - сказал немецкий министр.
Маас пообещал, что Германия совместно с Францией приложат немалые дипломатические усилия, чтобы оказать воздействие на Россию.
Также издание пишет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом саммита в "нормандском формате" проведет индивидуальные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным.
Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках саммита "нормандской четверки" у него будет двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.