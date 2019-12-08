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Глава МИД Германии потребовал от РФ большей готовности идти навстречу Украине

"Германия совместно с Францией приложат немалые дипломатические усилия, чтобы оказать воздействие на Россию".

Глава МИД Германии потребовал от РФ большей готовности идти навстречу Украине
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины. Соответствующее заявление глава МИД ФРГ сделал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 8 декабря, передает DW.

Комментарий Мааса обнародован накануне встречи в "нормандском формате", в рамках которой Германия, Россия, Украина и Франция 9 декабря в Париже будут обсуждать пути мирного разрешения конфликта на Донбассе.

"После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами. Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны", - сказал немецкий министр.

Маас пообещал, что Германия совместно с Францией приложат немалые дипломатические усилия, чтобы оказать воздействие на Россию.

Также издание пишет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом саммита в "нормандском формате" проведет индивидуальные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках саммита "нормандской четверки" у него будет двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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