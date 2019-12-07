Google нашел доказательства причастности российских хакеров к взлому почты Макрона в 2017

Эксперты Google и компании по кибербезопасности FireEye нашли технические доказательства того, что российские спецслужбы причастны ко взлому электронных писем, связанных с предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на данные двух компаний.

"Исследователи Google пришли к выводу, что в начале марта 2017 года перед первым туром выборов президента Франции две хакерские группы начали разработку операции по взлому штаба Макрона. Согласно исследованиям, в атаке виноваты группы APT28 (Fancy Bear) и Sandworm", - говорится в материале.

Группа APT28 известна по расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера, по данным которого она связана с подразделением 26165 ГРУ РФ.

Sandworm специализируется на участии в операциях с высоким риском в условиях ограниченных временных рамок, ее связывают с подразделением ГРУ 74455, которое часто работает с подразделением 26165.

По мнению журналистов Le Monde, заказчик атаки, в ходе которой утекло много информации, в частности, официальных писем и документов, обратился сначала к APT28. Затем он решил "перестраховаться" и подключил к работе Sandworm.

Напомним, в ходе президентской кампании во Франции в 2017 году штаб Макрона заявил о масштабной хакерской атаке.

В свободном доступе оказалось около 9 Гбайт документов по деятельности предвыборной структуры, в том числе — тысячи электронных писем, фото и приложений, которыми обменивались в штабе. В июле WikiLeaks опубликовала еще 21 тыс. писем, связанных с кампанией Макрона. Документы относились к периоду с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017-го.