Российский премьер считает, что решение "должно быть обоюдовыгодное для двух сторон".

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину возможен только по "нулевому варианту", а решение должно быть выгодным для двух сторон, передает Интерфакс-Украина.

"Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас [у России] со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. (...) Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - считает премьер РФ.

Медведев отрицательно ответил на вопрос, может ли заявление Киева о том, что Украине не нужны прямые поставки газа из России, потому что страна получает все по реверсу, стать поводом для отказа от транзита газа через Украину.

"Это невозможно по другой причине. Все-таки мы должны думать о европейских потребителях. Да собственно и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - отметил он.

Говоря о поставках газа по реверсу, Медведев подчеркнул: "Мы понимаем, что это наш, российский газ, но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать".

"Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться", - заключил российский премьер.

Напомним, что 26 ноября исполнилось четыре года с момента, когда Украина импортировала последние объемы российского газа.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

28 ноября Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу. В "Нафтогазе" пояснили, что встреча в Вене была согласована с Еврокомиссией. Планировавшуюся на 29 ноября трехстороннюю встречу отложили для того, чтобы специалисты обоих операторов согласовали текст соглашения.