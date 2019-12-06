"Нафтогаз" готов отозвать новые иски против "Газпрома", если заключат долгосрочный контракт

НАК "Нафтогаз Украины" готов отозвать новые иски против российского "Газпрома", если сторонам удастся заключить долгосрочный контракт по транзиту газа и если "Нафтогазу" компенсируют невыполнение "Газпромом" своих обязательств по действующим контрактам. Об этом сообщил у себя на фейсбуке глава НАК Юрий Витренко.

"Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)", - подчеркнул Витренко.

"Нафтогаз" также готов отозвать новый иск против "Газпрома".

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если Нафтогазу будет компенсировано не выполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам", - подчеркнул директор.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд. Слушания в Амстердаме о принудительном взыскании с российского "Газпрома" $3 млрд в исполнение решения Стокгольмского арбитража прошли в пользу Украины. Ожидаемая дата вынесения решения - 25 февраля 2020.

4 декабря президент РФ Путин заявил, что Украина выдвинула экономически неприемлемые условия для транзита газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также жаловался, что Украина выставила очень высокие тарифы на транзит на ближайшие годы.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также заявлял, что Украину не устроит контракт с "Газпромом" на год, заинтересованность есть только в долгосрочном контракте.