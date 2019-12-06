Рефинансирование, реструктуризация, пролонгация: что и когда выгодно

Рассчитать график выплат по кредиту не всегда легко: кажется, что получится выплатить задолженность в срок, но обстоятельства портят все планы.

Чтобы помочь должникам выплатить долги по кредиту, банки и микрофинансовые организации предлагают несколько инструментов: рефинансирование, реструктурирование и пролонгацию кредитного договора.

Далее о том, что и когда лучше использовать.

Пролонгация

Пролонгация договора – это услуга, при которой вы можете увеличить срок действия кредита после уплаты процентов за прошедшее время. Микрофинансовые организации часто предлагают именно ее, так как кредит онлайн, как пишет Минфин, выдается на небольшой срок, за который должники часто не успевают погасить задолженность.

Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо выплатить сумму по процентной ставке, которая накопилась за время пользования кредитов – в качестве гарантии, что долг будет выплачен.

В период пролонгации вам не будут начисляться штрафные пени, часто он может достигать до месяца, что для выплаты микрозайма – существенный срок. Однако не все МФО предлагают такую услугу. Необходимо тщательно изучить условия договора или уточнить наличие услуги у консультанта организации.

Рефинансирование

Рефинансирование – это банковская услуга, которая позволяет взять новый кредит на погашение предыдущего. Чаще всего к ней прибегают при изменении рыночных условий, на фоне которых снижаются ставки по кредитам наличными.

Рефинансирование нужно для того, чтобы:

снизить процентную ставку;

продлить срок кредита и снизить ежемесячные платежи;

сократить количество открытых кредитов, заменив несколько мелких одним большим.

Эта услуга больше подходит для клиентов, которые обслуживаются в банковских учреждениях: когда нужно уменьшить процент по ипотеке, или в разных банках есть несколько крупных кредитов. В последнем случае банк выкупает долги клиента у других банков, объединяя их со своими.

Реструктуризация

Реструктуризация договора это способ уменьшить кредитную нагрузку путем изменения условий действующего кредитного договора.

Реструктуризацию долга часто путают с рефинансированием, но у них есть существенные отличия: при рефинансировании составляется новый кредитный договор, а реструктуризация подразумевает изменение уже существующего кредитного договора: суммы кредита, его срока, процентной ставки и других существенных условий.