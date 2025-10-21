Ще 325 млрд на армію: бюджетний комітет підтримав зміни до держбюджету на 2025 рік

Сьогодні законопроєкт хочуть проголосувати одразу у двох читаннях в залі парламенту.

Бюджетний комітет проголосував за основу та в цілому законопроєкт № 14103 зі змінами до держбюджету на 2025 рік, які передбачають ще 325 млрд грн на армію.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, рішення комітету зібрало 28 голосів.

Сьогодні його хочуть так само проголосувати одразу в двох читаннях в залі парламенту.

Будь-які пропозиції додатково зрізати будь-які видатки, щоб хоч якось знайти гроші на армію….Мінфін заперечив і не підтримав жодну з наших пропозицій.

З виділених 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн спрямують у загальний фонд, з них — понад 301 млрд грн отримає Міноборони. Зокрема:

202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;

100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів — зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;

8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

Як заначила раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко, рішення продиктоване динамікою фронту і постійними змінами умов бойових дій. Основне джерело фінансування збільшених видатків — дохід від заморожених російських активів: це 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Також майже 30 млрд грн додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.