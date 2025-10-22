З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
​Росіяни завдали по Дніпропетровщині ракетно-дронового удару, ППО збила 42 БпЛА

Також ворог атакував артилерією та FPV-дронами.

​Росіяни завдали по Дніпропетровщині ракетно-дронового удару, ППО збила 42 БпЛА
насліди рросійської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 22 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область дронами різних типів, ракетами та артилерією. Над областю збили 42 безпілотники. Є ушкоджена інфраструктура.

Про це написав у телеграмі  в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Знову масована атака на область. Ворог застосовував ракети та БпЛА. Захисники неба, за інформацією ПвК, збили 42 безпілотники", – йдеться у повідомленні.  

У Слов’янській громаді Синельниківського району та Кам'янському пошкоджена інфраструктура.

У Піщанській громаді Самарівського району понівечені приватний будинок, гараж, 2 авто. У Павлограді – п'ятиповерхівка, 11 легковиків і газогін.

Нікопольщина була під ударом артилерії та FPV-дронів. Потерпали Нікополь і Покровська громада. Всюди без загиблих і постраждалих.
