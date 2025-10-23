Трамп скасував зустріч із Путіним

Говорив, що не хоче марнувати свій час.

Під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп поставив крапку у питанні саміту в Будапешті з російським диктатором Путіним: він не відбудеться.

За словами Трампа, він відчув, що "ми не зможемо досягнути того, що потрібно". Республіканець також поскаржився, що "кожна розмова з Владіміром хороша, але вони ні до чого не призводять".

Попри це, президент очікує, що у майбутньому все ж зустрінеться з Путіним.

На тлі скасування поїздки у Будапешт Трамп вирішив, що "настав час запровадити санкції проти Росії" - Мінфін США буквально в ту ж хвилину оприлюднив на своєму сайті повідомлення про те, що в чорний список внесено найбільші нафтові компанії країни-агресора.

Напередодні Трамп говорив пресі, що не хоче марнувати свій час, якщо саміт із Путіним не буде результативним.