ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп скасував зустріч із Путіним

Говорив, що не хоче марнувати свій час.

Трамп скасував зустріч із Путіним
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп поставив крапку у питанні саміту в Будапешті з російським диктатором Путіним: він не відбудеться.

За словами Трампа, він відчув, що "ми не зможемо досягнути того, що потрібно". Республіканець також поскаржився, що "кожна розмова з Владіміром хороша, але вони ні до чого не призводять". 

Попри це, президент очікує, що у майбутньому все ж зустрінеться з Путіним. 

На тлі скасування поїздки у Будапешт Трамп вирішив, що "настав час запровадити санкції проти Росії" - Мінфін США буквально в ту ж хвилину оприлюднив на своєму сайті повідомлення про те, що в чорний список внесено найбільші нафтові компанії країни-агресора.

Напередодні Трамп говорив пресі, що не хоче марнувати свій час, якщо саміт із Путіним не буде результативним. 
