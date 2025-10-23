Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
​Відправили за ґрати зрадника, який на замовлення Росії готував замовні вбивства громадських активістів в Одесі

Зловмисник мав ліквідувати очільника громадського формування з охорони правопорядку Геннадія Бейбутяна й активіста Дем’яна Ганула.

​Відправили за ґрати зрадника, який на замовлення Росії готував замовні вбивства громадських активістів в Одесі
СБУ
Фото: СБУ

14 років тюрми отримав російський агент, який готував замовні вбивства громадських активістів в Одесі.

Про це повідомила Служба безпеки.

За завданням Росії, зловмисник у 2024 році мав ліквідувати місцевого очільника громадського формування з охорони правопорядку Геннадія Бейбутяна й активіста Дем’яна Ганула.

російський агент
російський агент

Це мали бути показові вбивства публічних діячів, які підтримували Сили оборони у війні з агресором. Спочатку зрадник планував ліквідацію Бейбутяна, а наступною жертвою мав стати Ганул.

В СБУ додали, що завдання ворога виконував 43-річний житель Київщини, який до повномасштабного вторгнення працював у службі охорони однієї з фінансово-промислових груп РФ, а згодом повернувся в Україну.

Після початку повномасштабної війни російські спецслужбісти відновили з ним зв’язок і доручили знайти кілера для вбивств.

За вбивство очільника одеського ГО рашисти обіцяли 80 тисяч доларів.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинні плани і запобігли ліквідації громадського діяча у жовтні 2024 року. Тоді реалізували спецоперацію з імітації вбивства Бейбутяна, щоб задокументувати весь ланцюжок підготовки до замаху.

Під час затримання у зловмисника вилучили бойову гранату Ф-1, а також смартфон із доказами контактів з окупантами.
