ОВА: сьогодні росіяни вперше застосували КАБи по Одещині

Ворог застосував авабомби по цивільній інфраструктурі регіону.

ОВА: сьогодні росіяни вперше застосували КАБи по Одещині
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив,що сьогодні, 24 жовтня, російські війська вперше застосували керовані авіабомби (КАБи) по області.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону", – написав він у телеграмі.

Кіпер попередив, що це – нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари є небезпечними для людей і можуть завдати значних руйнувань. 

"Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ", – зазначив керівник адміністрації. 

  • Недавно українська розвідка попередила, що Росія вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб з модульними засобами наведення, що дозволяють уражати цілі на відстані до 150–200 км. 
  • Цієї осені Росія вперше застосувала КАБи по Миколаєву. 
