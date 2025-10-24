ОВА: сьогодні росіяни вперше застосували КАБи по Одещині

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив,що сьогодні, 24 жовтня, російські війська вперше застосували керовані авіабомби (КАБи) по області.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону", – написав він у телеграмі.

Кіпер попередив, що це – нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари є небезпечними для людей і можуть завдати значних руйнувань.

"Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ", – зазначив керівник адміністрації.