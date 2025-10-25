Міноборони почало тестувати нові відстрочки у Резерв+

Міністерство оборони України запустило бета-тест нових відстрочок у застосунку "Резерв+".
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
"Невдовзі у застосунку Резерв+ з’являться нові типи відстрочок від мобілізації", – розповіли там.
Отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років та люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.
"Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою", – розповіли у міністерстві і зазначили, що для цього необхідно заповнити спеціальну форму.
Також нагадали, що, щоб отримати відстрочку, у Резерв+ потрібно подати запит. Система перевіряє підстави в державних реєстрах, і у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з’являється в електронному військовому документі.
Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.
Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:
- люди з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- батьки дітей з інвалідністю;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- студенти, аспіранти;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Кабмін ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який цифровізує процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.