Міноборони почало тестувати нові відстрочки у Резерв+

Міноборони почало тестувати нові відстрочки у Резерв+
Фото: Армія Інформ

Міністерство оборони України запустило бета-тест нових відстрочок у застосунку "Резерв+". 

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства. 

"Невдовзі у застосунку Резерв+ з’являться нові типи відстрочок від мобілізації", – розповіли там. 

Отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років та люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

"Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою", – розповіли у міністерстві і зазначили, що для цього необхідно заповнити спеціальну форму

Також нагадали, що, щоб отримати відстрочку, у Резерв+ потрібно подати запит. Система перевіряє підстави в державних реєстрах, і у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи. 

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть: 

  • люди з інвалідністю;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • подружжя захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Кабмін ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який цифровізує процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.
