Міноборони почало тестувати нові відстрочки у Резерв+

Міністерство оборони України запустило бета-тест нових відстрочок у застосунку "Резерв+".

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Невдовзі у застосунку Резерв+ з’являться нові типи відстрочок від мобілізації", – розповіли там.

Отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років та люди, які доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю.

"Міноборони запрошує громадян, які належать до цих категорій, долучитись до тестування та серед перших скористатися послугою", – розповіли у міністерстві і зазначили, що для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Також нагадали, що, щоб отримати відстрочку, у Резерв+ потрібно подати запит. Система перевіряє підстави в державних реєстрах, і у разі підтвердження відстрочка надається і інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматичний, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, візитів до ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Кабмін ухвалив рішення про запуск електронного територіального центру комплектування (е-ТЦК), який цифровізує процес оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.