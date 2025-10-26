З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Унаслідок російських обстрілів по Харківщині загинула людина, семеро поранених, серед них двоє дітей

Окупанти вдарили по житлових районах Харкова трьома безпілотниками.

Унаслідок російських обстрілів по Харківщині загинула людина, семеро поранених, серед них двоє дітей
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати Харків та населені пункти області. Під ударами опинилися місто Харків і п’ять населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще семеро дістали поранення, серед них — двоє дітей.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 25-річний чоловік, жінки 51 та 68 років, а також діти 13 і 15 років. У селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинув 23-річний чоловік, у селищі Куп’янськ-Вузловий поранення отримали 64-річна жінка та 56-річний чоловік

Крім того, по допомогу медиків звернулася 48-річна жінка, яка постраждала під час попереднього обстрілу Харкова 22 жовтня.

Росіяни атакували місто трьома безпілотниками, які влучили по Шевченківському та Київському районах Харкова. Загалом ворог застосував сім БпЛА типу «Герань-2», один «Молнія» та два FPV-дрони.

Внаслідок ударів зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: у Харкові — приватний і багатоквартирний будинки, а також гуртожиток; у Лозівському районі — енергетичні об’єкти в Лозовій та сім приватних будинків у Башилівці; у Куп’янському районі — житловий будинок у Куп’янську-Вузловому; в Ізюмському — залізничну інфраструктуру в Барвінковому.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 188 людей, наразі там залишаються 69 осіб. Від початку роботи пункту зареєстровано вже 9343 евакуйованих.
﻿
