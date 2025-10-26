Проти Покровська російські окупанти зосередили свою основну ударну групу.

Про це у вечірньому відеозверненні 26 жовтня повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, ситуація у Покровську та суміжних районах залишається складною: у місті й на підступах тривають жорсткі бої, у населеному пункті є диверсійно-розвідувальні групи, ускладнена логістика. Водночас Зеленський наголосив на необхідності й надалі знищувати окупанта та завдавати йому максимальних втрат.

«Російські плани їхньої наступальної кампанії за десять місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів», — сказав президент і додав, що строки, які ставив Путін, російська армія не витримала.

Зеленський відзначив значну роль Добропільської операції та те, що у відповідних районах зʼявилося "суттєве поповнення «обмінного фонду» для України".

Президент подякував «кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині», і також відзначив операції на Купʼянському та Запорізькому напрямках. За його словами, бої й успіхи українських військ «допомагають нашим позиціям у дипломатії» та посилюють здатність світу тиснути на Росію.

Зеленський закликав партнерів продовжувати тиск.

«Світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну. Тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити», - сказав глава держави.