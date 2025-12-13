WSJ: Віткофф проведе "вирішальну зустріч" із Зеленським та лідерами Європи у Берліні

За інформацією видання The Wall Street Journal, посланець президента США Стів Віткофф цими вихідними у Берліні проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами - Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Фрідріхом Мерцом.

Журналісти стверджують, що ці переговори матимуть "вирішальне значення", адже Білий дім продовжує наполягати на тому, що угода про припинення російсько-української війни має бути підписана до кінця 2025 року.

Раніше було відомо, що Президент Зеленський відвідає Німеччину у понеділок, 15 грудня. Також ЗМІ стверджували, що запланована у суботу зустріч європейської, американської та української делегацій у Парижі була скасована.