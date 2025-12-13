Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Про виступ Путіна та погрози Європі
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
WSJ: Віткофф проведе "вирішальну зустріч" із Зеленським та лідерами Європи у Берліні

Адміністрація Трампа продовжує тиснути щодо необхідності "укласти угоду".

WSJ: Віткофф проведе "вирішальну зустріч" із Зеленським та лідерами Європи у Берліні
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання The Wall Street Journal, посланець президента США Стів Віткофф цими вихідними у Берліні проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами - Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Фрідріхом Мерцом.

Журналісти стверджують, що ці переговори матимуть "вирішальне значення", адже Білий дім продовжує наполягати на тому, що угода про припинення російсько-української війни має бути підписана до кінця 2025 року.

Раніше було відомо, що Президент Зеленський відвідає Німеччину у понеділок, 15 грудня. Також ЗМІ стверджували, що запланована у суботу зустріч європейської, американської та української делегацій у Парижі була скасована.
