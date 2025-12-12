Окупанти атакували Одесу та область балістичними ракетами й ударними безпілотниками.

Російські окупанти завдали удару по Одесі та області балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу поранено людину.

Про це інформує прокуратура Одеської області.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

12 грудня ворог здійснив масований комбінований обстріл міста та області балістичними ракетами й ударними безпілотниками.

Унаслідок обстрілів пошкоджено обʼєкти цивільної та портової інфраструктури. Постраждала одна цивільна людина – 65-річного чоловіка доставили до лікарні.

На місці злочину працюють прокурори спільно з працівниками поліції. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Одеській області.