З Дружківки Донецької області, яка щодня потерпає від російських обстрілів, триває примусова евакуація сімей із дітьми.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Більшість батьків уже усвідомили реальну загрозу та вивезли дітей у безпечні регіони. Проте в громаді ще залишається понад 22 тисячі людей”, - розповіли в поліції.

Зокрема, у Дружківській громаді залишається понад 300 дітей.

Співробітники підрозділу “Білий янгол” проводять інформаційну роботу серед населення і нагадують батькам про їхню відповідальність за життя та здоров’я дітей.