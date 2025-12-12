Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дружківській громаді залишається понад 300 дітей

Загалом у громаді залишається понад 22 тисячі людей.

У Дружківській громаді залишається понад 300 дітей
Евакуацією цивільних займається підрозділ "Білий янгол"
Фото: Поліція Донеччини

З Дружківки Донецької області, яка щодня потерпає від російських обстрілів, триває примусова евакуація сімей із дітьми. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Більшість батьків уже усвідомили реальну загрозу та вивезли дітей у безпечні регіони. Проте в  громаді ще залишається понад 22 тисячі людей”, - розповіли в поліції.

Зокрема, у Дружківській громаді залишається понад 300 дітей.

Співробітники підрозділу “Білий янгол” проводять інформаційну роботу серед населення і нагадують батькам про їхню відповідальність за життя та здоров’я дітей.
