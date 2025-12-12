Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
"Укренерго": завтра діятимуть графіки відключень по всій Україні

Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Завтра, 13 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та обмеження потужності. 

Про це інформує НЕК "Укренерго". 

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – нагадують в "Укенерго". 

В енергокомпанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – наголошують в "Укренерго".
