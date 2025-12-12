"Укренерго": завтра діятимуть графіки відключень по всій Україні

Також діятимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Завтра, 13 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та обмеження потужності.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – нагадують в "Укенерго".

В енергокомпанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – наголошують в "Укренерго".