Сили оборони: російські війська посилили спроби інфільтрації у Гуляйполі на Запорізькому напрямку

Російські війська активізували спроби прориву в східні райони Гуляйполя, заходячи у житлові будинки та посилюючи штурми масованими авіаударами по Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Про це повідомив у телеетері речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"У самому Гуляйполі ворог за минулу добу провів близько десятка бойових зіткнень. Ворог намагається інфільтруватися в східну і північно-східну частину міста, інколи навіть йому вдається зайти в деякі будинки", – зазначив Волошин.

За словами речника, погодні умови суттєво ускладнюють видимість у районі, що дозволяє штурмовим групам противника здійснювати спроби проникнення.

"Там ці їхні штурмові групи довго не живуть, хоча осередки інколи бувають, тому що досить погана видимість, погода, і ворог не припиняє всі свої спроби зайти в цей населений пункт, тому там тривають жорстокі бої", – сказав він.

Також Волошин повідомив про активну участь російської авіації у бойових діях. "Ворог досить активно застосовує авіацію".

"Найбільше ворог завдає ударів по Гуляйполю, Залізничному — це населені пункти, які розташовані саме на Гуляйпільському напрямку, завдає ударів по населених пунктах, які розташовані на Оріхівському напрямку... За даними нашої розвідки, тут завдається вогневе, бомбове, авіаційне ураження для того, щоб підготувати на цьому напрямку нові штурмові дії, знищити наші укріплення, укриття і продовжувати далі штурмувати наші позиції", — додав Волошин.

За словами речника, ситуація у Гуляйполі залишається напруженою, тривають запеклі бої.