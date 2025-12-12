Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Миколаєві розслідують факти неналежного харчування школярів

Зокрема слідчі дії проводяться в Управлінні освіти Миколаївської міської ради.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Розпочато досудове розслідування за фактами можливих порушень під час організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Миколаєва, повідомляє Офіс генпрокурора

8 грудня 2025 року після публікацій у медіа до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах або в умовах воєнного стану). 

Наступного дня, за заявою голови Миколаївської ОВА, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України, а саме: порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Обидва провадження об’єднані.

За погодженням прокурорів суд задовольнив клопотання на проведення обшуків з метою перевірки якості продуктів харчування, умов їх зберігання та приготування, а також законності використання бюджетних коштів, виділених на харчування дітей.

Наразі слідчі дії проводяться в Управлінні освіти Миколаївської міської ради, комунальному підприємстві, яке забезпечує харчування у навчальних закладах, а також у суб’єкта господарювання -постачальника кейтерингових послуг. Під час обшуків вилучається документація щодо закупівель і постачання продуктів, а також зразки їжі.
