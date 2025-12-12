Ворожі безпілотники атакували спортивну школу у Шостці

Російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей. Про це вдень 12 грудня повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

“Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає. Усі наслідки атаки уточнюються”, – написав Григоров.

За його даними, також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади. Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.