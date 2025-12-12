Дохідність облігації від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року.

У “Дії” запустили нову облігацію “Амвросіївка”.

“У застосунку Дія доступна облігація Амвросіївка з дохідністю від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року”, – написав глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Як придбати:

відкрийте застосунок;

оберіть розділ Військові облігації;

виберіть облігацію, партнера та кількість;

підпишіть і оплатіть — усе онлайн.

“Кожна придбана облігація забезпечує наших військових технікою, медикаментами та підтримує економіку країни. Це інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком”, – зазначив міністр.