У “Дії” запустили нову облігацію “Амвросіївка”.
“У застосунку Дія доступна облігація Амвросіївка з дохідністю від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року”, – написав глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
Як придбати:
- відкрийте застосунок;
- оберіть розділ Військові облігації;
- виберіть облігацію, партнера та кількість;
- підпишіть і оплатіть — усе онлайн.
“Кожна придбана облігація забезпечує наших військових технікою, медикаментами та підтримує економіку країни. Це інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком”, – зазначив міністр.