Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

У “Дії” запустили нову облігацію “Амвросіївка”

Дохідність облігації від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року.

У “Дії” запустили нову облігацію “Амвросіївка”
У “Дії” запустили нову облігацію “Амвросіївка”
Фото: Телеграм / Михайло Федоров

У “Дії” запустили нову облігацію “Амвросіївка”. 

“У застосунку Дія доступна облігація Амвросіївка з дохідністю від 16,9% річних та виплатою 16 грудня 2026 року”, – написав глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Як придбати:

  • відкрийте застосунок;
  • оберіть розділ Військові облігації;
  • виберіть облігацію, партнера та кількість;
  • підпишіть і оплатіть — усе онлайн.

“Кожна придбана облігація забезпечує наших військових технікою, медикаментами та підтримує економіку країни. Це інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком”, – зазначив міністр.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies