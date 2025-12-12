Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
На Вінниччині затримали 3 осіб за підозрою у розбої та вимаганні “боргу” у родини підприємців

За даними слідства, під тиском підозрюваних потерпілі передали їм домоволодіння та земельну ділянку. Попри це, вимагання тривали й надалі.

Фото: Офіс генпрокурора

На Вінниччині затримали 3 осіб за підозрою у розбої та вимаганні “боргу” у родини підприємців, повідомляє Офіс генпрокурора

За даними слідства, зловмисники погрожували життю та здоров’ю сина підліткового віку, чинили психологічний тиск і застосовували фізичне насильство. Під цим тиском потерпілі передали їм домоволодіння та земельну ділянку.

Попри це, вимагання тривали й надалі. Як зазначає прокуратура, після відмови виконувати незаконні вимоги підозрювані вчинили розбій: застосували насильство, погрожували зброєю та змусили підписати нові «боргові» розписки на значні суми.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність і затримали трьох осіб у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків вилучено документи, нотаріальні договори, довіреності, акти передачі часток підприємств, грошові кошти та зброю.

Повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 та ч. 4 ст. 189 КК України. До суду подано клопотання про тримання під вартою без альтернативи застави.

Досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів в області.
