​Сили оборони знищили 1400 окупантів за добу і літак

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно склали:

Про це пише пресслужба Генштабу.

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близькко 1 186 480 солдатів.

