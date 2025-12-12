Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони знищили 1400 окупантів за добу і літак

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близькко 1 186 480 солдатів. 

​Сили оборони знищили 1400 окупантів за добу і літак
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБР

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1400 окупантів, 2 танки ворога, 6 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО та літак. 

Про це пише пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 186 480 (+1 400) осіб 
  • танків – 11 406 (+2) од. 
  • бойових броньованих машин – 23 705 (+6) од. 
  • артилерійських систем – 35 008 (+16) од. 
  • РСЗВ – 1 566 (+2) од. 
  • засоби ППО – 1 256 (+3) од. 
  • літаків – 432 (+1) од. 
  • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253) од. 
  • крилаті ракети – 4 060 (+2) од. 
  • кораблі / катери – 28 (+0) од. 
  • підводні човни – 1 (+0) од. 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 614 (+107) од. 
  • спеціальна техніка – 4 024 (+2) од. 

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
