​Сили оборони знищили 1400 окупантів за добу і літак

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1400 окупантів, 2 танки ворога, 6 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО та літак.
Про це пише пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 186 480 (+1 400) осіб
- танків – 11 406 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 705 (+6) од.
- артилерійських систем – 35 008 (+16) од.
- РСЗВ – 1 566 (+2) од.
- засоби ППО – 1 256 (+3) од.
- літаків – 432 (+1) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253) од.
- крилаті ракети – 4 060 (+2) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 614 (+107) од.
- спеціальна техніка – 4 024 (+2) од.
Дані уточнюються.