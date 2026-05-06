Італійський суд дозволив усиновити українську дитину, яку евакуювали до Італії в складі дитбудинку. Що це означає?

– Знаю принаймні десять випадків, коли українські діти живуть у сім'ях за кордоном. Впевнена, що насправді їх значно більше, – каже вона. – І якщо усиновлення такої дитини стало можливим в Італії, то чому це неможливо в іншій країні?

– Ми як держава мали час підготуватися до такого сценарію, ще до того, як реагувати на нього. Адже ризики стали очевидними у 2022-му. Але ми згаяли час, – констатує голова правління Української мережі за права дитини та програмна директора благодійної організації СОС Дитячі містечка Дар’я Касьянова.

Фактично це створило прецедент. З одного боку, тато хлопчика зник безвісти, але в нього є мати, яка не позбавлена батьківських прав. Хоча дівчата, які на відміну від брата вже в Україні, не з нею, а в прийомній родині. З іншого боку, в нас діє мораторій на міждержавне усиновлення, яке італійський суд проігнорував, як і не одну норму міжнародного права.

Засідання суду в справах неповнолітніх міста Лечче з приводу усиновлення відбулося понад місяць тому. Відтоді хлопчик не виходить на зв’язок навіть з сестрами, розповідає Любов Рудика, директорка Сумського дитячого будинку, яка вивозила дітей в Італію в 2022-му. Про позитивне рішення публічно стало відомо наприкінці квітня з допису Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Евакуація

Сумський дитячий будинок ім. С.П. Супруна, точніше п’ятнадцять вихованців і ще п’ять випускників, евакуювали з Сум на початку березня 2022-го. Після двох страшних тижнів у місті, коли частина області була вже окупована. На перший час дітей у супроводі директорки закладу, психолога, вихователя і помічника вихователя прихистив Чинадіївський дитячий будинок на Закарпатті.

Фото: скрин відео Сумський будинок дитини, 2022 рік

Але він був переповнений і, за словами Любові Рудики, майже одразу довелося шукати інше місце. Коли ж надійшло офіційне запрошення на виїзд до Італії від благодійного фонду “Країна Милосердя”, вона почала оформлювати документи. Служба у справах дітей Сумської обласної адміністрації, департамент освіти та обласна військова адміністрація дали на це добро.

З фондом заклад співпрацював і раніше – через нього діти їздили на оздоровлення за кордон. Це виглядало непоганим варіантом у хаосі перших тижнів повномасштабного вторгнення. Вже в Неаполі дітей з їхньою законною представницею зустріла інша організація – італійська Fratello Sole. А Любов Рудика отримала список вихованців з адресами, де їх планують розмістити. Йшлося про те, що дітей поселять у сім’ї, як це робили під час оздоровлення, а супроводжуючих з України окремо. Двоє дошкільнят залишились з нею, зв’язок з іншими дітьми вона тримала через месенджер.

– Я створила групу у WhatsApp для родин, які прийняли наших дітей. Написала всім, хто я, що я, попросила звертатися з будь-яких питань, інформувати в разі якихось проблем, – розповідає Любов Рудика. – Вони відгукнулись і перші два-три тижні все було нормально.

Загалом, за даними Державної служби України у справах дітей, за час повномасштабного вторгнення понад 4,7 тисяч українських дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування евакуювали за кордон. Їх прийняли майже два десятки країн, найбільшу кількість – Польща, Німеччина, Туреччина, Італія.

Фото: скрин відео Евакуація з Сумського будинку дитини , 2022 рік

Проте одразу виникли і проблеми.

Нові опікуни

Прохолодне ставлення з боку родин, за словами Любові Рудики, вона відчула, коли почали відбуватися суди у справах неповнолітніх, які призначали українським дітям італійських опікунів. Після цього саме вони офіційно представляли їхні інтереси. Деякі сім’ї прямо писали, що відтепер всі питання узгоджуватимуть з італійським туторе, а не з нею.

– Бо для них я виявилась ніким, просто супроводжуючою особою, – пояснює вона. – Мені неодноразово про це говорили. В Італії діти отримали тимчасовий захист, але за місцевим законодавством, якщо дитина прибула на територію країни без біологічних батьків, то вважається, що вона не має офіційного представника, тому їй і призначають італійського опікуна. Це було нове для всіх і наслідків ніхто не розумів.

На початку червня, побачивши картину з призначенням туторе і фактично відстороненням її як офіційного представника вихованців, Любов Рудика написала листи в генеральне консульство, посольство, в Мінсоцполітики. Але серйозної реакції не дочекалась.

– У чому я бачу проблему. Так, нехай призначали б італійських опікунів, вони знають закони, менталітет, обізнані в питаннях надання медичних і освітніх послуг. Разом з тим вони мали би тісно співпрацювати з нами. Ми знаємо інший бік – знаємо історію розвитку дитини, стан її здоров'я. І психологічно дітям було би легше, натомість їм відверто говорили, що тепер ми для них ніхто і нічого не вирішуємо. Тому на практиці виходило повне ігнорування української сторони. Я, до речі, на нараді питала представника Міністерства закордонних справ з приводу того, що нас навіть не інформують про суди, не ознайомлюють з рішенням. А він пояснював, що європейські суди не надають інформацію третім особам, – каже Любов Рудика.

Фото: suspilne.media Вихованки та вихованці Сумського обласного 'Будинку дитини' Архівне фото

За деякий час італійські сім’ї все ж почали виходити на контакт, питали, коли вже заберуть дітей. Бо опинившись в незнайомому середовищі, хтось не слухався, хтось замкнувся в собі, хтось відмовлявся їсти. А коли їх розміщали в родинах, то обіцяли, що це максимум на кілька місяців. Зрештою деяких навіть привезли до Любові.

– На той час я жила, скажімо так, у садовому будиночку в оливковому саду за п'ять кілометрів від населеного пункту. Транспорту немає, щоб піти в магазин, треба пройти п'ять кілометрів туди і назад при температурі повітря до сорока градусів.

Пропри відсутність умов з нею в якийсь момент жили дев’ятеро вихованців. У будинку було лише два двоспальних ліжка, тож доводилось спати впоперек, щоб усі помістилися.

Любов Рудика знову написала в консульство та в українські служби про ситуацію, що складається, після чого італійці почали поступово забирати дітей і влаштовувати їх у дитячі будинки. Безпосередньо з Любов’ю з дев’ятьох залишилося троє. Їм взявся допомагати благодійний фонд “Маленький громадянин”. Завдяки американській організації вони переїхали ближче до Неаполя в кращі умови, принаймні, кожна дитина мала своє ліжко. Харчування теж оплачували американці.

– Я дуже сподівалася, що зможу забрати до себе всіх своїх дітей. Але не вийшло. Італійські суди у справах неповнолітніх дозволу на це не дали.

А за рік благодійники, побачивши, що кінця краю цій історії не видно, повідомили, що більше не зможуть допомагати. Тому дітей, які жили з Любов’ю, італійські соцслужби теж розселили по дитячих будинках.

Фото: скрин відео Сумський будинок дитини , 2022 рік

Не зроблені кроки

Прийомні батьки, батьки-вихователі будинків сімейного типу, які виїжджали за кордон, теж стикнулися із схожою проблемою, коли приймаючі країни не визнавали їх законними представниками дітей. В Україні рішення про опіку, піклування, влаштування дитини в ДБСТ затверджують органи опіки, а там всі подібні справи відбуваються виключно через суди, пояснює Дар’я Касьянова. І вирішували це питання також через звернення в місцеві суди. В якихось випадках дітям призначали додаткового опікуна і брали сім'ю під супровід. А коли бачили, що в родині все нормально, батьки зрештою отримували підтвердження, що вони є законними представниками. У перші два роки повномасштабного вторгнення в ці історії включались громадські організації, як швидка допомога родинам. Тим же шляхом пішли і у випадку інтернатних закладів, але це не всюди спрацювало.

– Чи мала Італія право призначати опікунів? Мала. Ба більше, так само вчинила би і Україна в такій ситуації. Є Конвенція про батьківську відповідальність, яку ратифікували обидві країни. І вона визначає, що дитина – громадянин однієї країни, яка перемістилася до іншої, опиняється під юрисдикцію обох країн. Тому тут немає сенсу обурюватися, – каже керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина. – Інша справа, чи могли вони призначати українців? Могли. Чому не призначали? Частково вони пояснювали це тим, що за їхнім законодавством віддати під опіку одразу 10-20 дітей одній людині неможливо, бо неможливо забезпечити їм належний догляд. Але все одно в різних регіонах ми бачили різну ситуацію.

У квітні 2022 року Аксана Філіпішина брала участь у моніторингових візитах урядової делегації, яка відвідала в тому числі Італію.

– Приміром, ми помітили: якщо в якоїсь групи дітей опікуном залишався представник України, то це були діти старшого віку, тоді як дітям молодшого віку призначали вже опікунів-італійців. Це виглядало тривожно і ми піднімали питання відсторонення наших законних представників на зустрічі з італійською стороною. А вони по суті хотіли говорити про поновлення процедури міждержавного усиновлення, – пояснює вона.

Фото: з фейсбук-сторінки Аксани Філіпішиної Аксана Філіпішина

Європейці визнають, що тема повернення дітей дуже чутлива, каже Дар’я Касьянова.

– Бо вони зацікавлені залишити їх. Особливо Італія. Італійці завжди були серед основних усиновлювачів українських дітей, якщо говорити про міждержавне усиновлення. Це старіюча нація, яка болісно пережила ковід. І коли постало питання евакуації, вони зробили все, щоб прийняти наших дітей, – пояснює вона.

Маємо й інший бік цієї історії. Приміром, у тій же Італії опинились діти з умовно безпечного Закарпаття – з Чинадіївського дитячого будинку.

– І в цьому випадку відповідь на питання, чому, насправді не в дітях і їхній безпеці, а в закладах, які до цього завжди відправляли на відпочинок вихованців за кордон в сім’ї. Я би назвала це нелегальними оглядинами, способом, як іноземці могли обрати собі дитину, – каже Дар’я Касьянова.

Звіт по результатах моніторингових візитів, в якому згадувалось, зокрема і про ризики усиновлення українських дітей, направили в Мінсоцполітики. А тодішня омбудсмен Людмила Денісова писала Комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович. По гарячих слідах Україна могла хоча би перевезти дітей до інших країн, аргументуючи це, приміром, поліпшенням умов перебування, вважає Аксана Філіпішина. Втім на цей крок ніхто не наважився. Як і на інші. Та й взагалі за відчуттями сміття з хати не дуже хотіли виносити і знов же це не пішло на користь.

Евакуація закладів була першою реакцією, ми рятували дітей, але після того, як скористалися допомогою країн, які прихистили їх, каже Дар’я Касьянова, з кожною треба було підписати відповідні угоди і оговорити умови, на яких там залишаються діти, доступ до них з боку українських представників, повернення та всі інші дотичні питання.

Цей механізм, до речі, передбачає та сама Конвенція про батьківську відповідальність. Готувати такі угоди мало би Міністерство соціальної політики.

– Експертне середовище, я особисто, на всіх можливих майданчиках говорили, що це необхідно зробити. Залучити юристів-міжнародників, проаналізувати міжнародне законодавство, ризики. Навіть міністерство юстиції казало, що час грає проти нас. Але працювати над цим просто не хотіли. Мені здається, що на дві третини це фактор бездіяльності окремих посадових осіб державних органів влади, – вважає Аксана Філіпішина.

Нині ж ризики усиновлення тільки в Італії, за оцінкою Дмитра Лубінця, існують для 82 дітей з того ж Чинадіївського дитбудинку, санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації “Смарагдове місто” та Сумського дитячого будинку. Системні проблеми фіксують і в інших країнах, зокрема в Німеччині та Швейцарії.

Фото: facebook/Дмитро Лубінець

Те, що мала зробити і не зробила Україна, звісно, жодним чином не виправдовує дії італійської сторони, яка не мала би зловживати і користуватися вразливістю ситуації, і ці речі треба розділити, каже правозахисниця з УГСПЛ. На її думку, Італія своїм рішенням про усиновлення порушила щонайменше п'ять міжнародних документів:

– Візьмемо Конвенцію про права дитини. Вона визначає міжнародне усиновлення як альтернативний варіант, крайній випадок, якщо немає можливості влаштувати дитину в країні походження. Далі. Для цього потрібна згода батьків і держави походження. Також документ забороняє розлучати рідних братів і сестер. Або Європейська конвенція з усиновлення. Вона зобов'язує встановлювати всі обставини, які можуть впливати на усиновлення конкретної дитини. А якщо з якоїсь причини не можна отримати згоду її законних представників, тобто батьків чи опікунів, то її має надати в нашому випадку орган опіки і піклування, а також обов'язково Державна служба у справах дітей або Міністерство соціальної політики. Також я бачу порушення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Хлопчика передали в італійську сім’ю і вочевидь обмежили його спілкування з українською стороною. І якщо в суді він погодився на усиновлення, то таку згоду можна взяти під сумнів, адже ми не знаємо, якою була би його відповідь, аби він мав рівноцінну можливість спілкуватися як з італійськими опікунами, так і зі своїми українськими представниками та підтримувати нормальний зв'язок з сестрами.

Залишились п’ятеро

Попри те, що чіткого механізму повернення в Україну дітей, евакуйованих у складі інтернатних закладів, не було, Любов Рудика почала готуватися до цього влітку 2022-го.

– Нам обіцяли, що скоро має вийти постанова із затвердженою процедурою, і ми на неї дуже чекали, – розповідає вона.

А поки шукала безпечне місце, де б прийняли дітей. Зрештою знайшовся Бережанський ліцей в Тернопільській області, а губернатори областей погодили між собою таке переміщення. Коли це вирішили і Любов отримала від наших державних органів дозвіл на повернення, вона повідомила українське консульство. А ті в свою чергу в жовтні 2022 року направили відповідні листи до італійських судів у справах неповнолітніх. Але справа затягнулася. Перші засідання пройшли тільки влітку 2023-го. Тоді ж нарешті вийшла довгоочікувана постанова. А в липні Любов отримала перші позитивні рішення щодо двох хлопчиків, яких вона відвезла в Бережани.

Фото: facebook/Бережанський ліцей Тернопільської обласної ради Бережанський ліцей

Суди відбувалися по кожній дитині окремо і кожну питали, чи хоче вона в Україну. З п’ятнадцяти вихованців чотирнадцять сказали – так. Крім одного хлопця, який тоді не зміг визначитися остаточно. Його залишили в Італії ще на 18 місяців. Чим це завершилось, тепер відомо – усиновленням.

У вересні 2023 року Любов привезла в Україну сімох дітей, які залишились у Бережанах разом з вихователем. Там їх зарахували на навчання та проживання. У жовтні двох дівчаток, а у березні 2024-го ще двох. До того ж в Україну повернулися два хлопця, які досягли повноліття. Загалом з 20-ти дітей п’ятнадцять вдома.

На цей час в Італії в дитячому будинку залишаються два підлітки. Суди щодо їхнього повернення в Україну вже давно пройшли, проте рішення досі немає.

– Одному скоро виповниться 17 років, іншому 15. Вони навчаються в місцевій школі. І якщо раніше виявляли велике бажання повернутися в Україну, то зараз воно підігрівається хіба що моїми національно-патріотичними почуттями, – каже Любов Рудика.

Ще дві дівчинки живуть в італійських родинах. Свого часу суд ухвалив рішення про їх повернення, але сім’ї оскаржили його, мотивуючи це тим, що не можна відправляти дітей в країну, де триває війна, і виграли апеляцію.

– Наступний їхній крок очікуваний. Вони цікавились, чи можна їх удочерити. І хоча я їм пояснила всі обставини, все одно не думаю, що вони дослухаються. Тим паче, що дівчата за чотири роки, звичайно, звикли до сімей, – визнає Любов Рудика. – Вони вже практично не говорять українською. Бо, уявіть, що 9-10-річна дитина раптом опиняється в італійськомовному середовищі, де поруч немає україномовних дітей. Вони ходять до італійської школи, вони спілкуються з італійськими дітьми. І зрозуміло, що на якомусь етапі втрачають рідну мову. Особливо, якщо живуть поодинці в родинах.

Чотири роки для дитини – дійсно великий термін, тому я і кажу, що ми згаяли час, пояснює Дар’я Касьянова. За цей період вона може перейти з дитячого віку в підлітковий, а з підлітка стати дорослою людиною. Адаптуються ж діти швидше. І випадки, коли вони перестають розмовляти українською чи російською, то вже не якісь виключення.

Фото: з фейсбук сторінки Дар'ї Касьянової Дар'я Касьянова

– Приміром, потенційні батьки приїхали знайомитися з дітьми з інтернату з Донецької області, яких вивезли в Швейцарію. А їм кажуть, що ті розуміють лише французьку. І з одного боку, це питання, а хто з ними працює, чи є поруч українці, чому діти не розуміють українську мову? З іншого боку, другий кейс. У 2022-му в Польщу евакуювали дітей з інвалідністю. Вони там вивчили польську, ходили в звичайну школу, їх навчили користуватися громадським транспортом, у них з'явились друзі. Ці діти живуть в малих групових будинках. Коли вони приїхали туди, їм було 12 років, зараз по 16-17. Зрозуміло, що вони вже не хочуть повертатися, бо їм там добре. І куди? В сім’ю їх не влаштують, інвалідність нікуди не ділась. Тих, кого повернули в Україну, влаштували в ПТУ і тепер шукають, хто ними опікуватиметься. А тепер варто відповісти на складне питання: це в інтересах дитини? На мою думку, ні. Але мені кажуть: “Дашо, не можна так, це ж державні діти, це наші діти”. І це викликає в мене дисонанс. Чи можна було підготуватися до такого розвитку подій? Так. Чи можемо ми повернути всіх? Думаю, ні. Чи маємо ми боротися за наших дітей? Так. Але які маємо створити умови, щоб діти повертались?

За дітьми в Нідерланди

Як пріоритет ми визначили, що повернення має відбуватися в сімейні форми виховання. А тепер натомість подивимось на ситуацію з боку українських родин, які пройшли навчання, які мають документи і потенційно можуть прийняти в свої родини дітей, яких тимчасово евакуювали. Для цього вони вимушені долати дуже непростий шлях. По-перше, в багатьох країнах подібні рішення ухвалюють через суд. І тут можливі варіанти: або суд не віддає, або дитина не хоче повертатися, або родина приїжджає, а суд з якоїсь причини не відбувається. По-друге, це недешеве задоволення: треба десь ночувати, харчуватися, плюс логістика.

Приміром, Оксані та Олексію така поїздка коштувала чотири тисячі євро. Оплатити її ніхто не допомагав.

Вони почали збирати документи на усиновлення в 2023 році. За рік до того втратили старшого сина, 21-річного Єгора, який загинув під Авдіївкою на початку повномасштабного вторгнення. Втратили дім. Коли рідне Сватове окупували, родина – Оксана з чоловіком і молодшим сином Матвієм, протягом п’яти діб добирались на підконтрольну Україні територію. Зрештою осіли в Самарі Дніпропетровської області, де похований Єгор. Весь наступний рік Оксана важко хворіла. Жила як в тумані, каже вона. А коли туман трохи розійшовся, пригадала прохання сина. Напередодні загибелі він телефонував, просив, аби вони удочерили дівчинку, так зачепили його діти, яких він бачив в Авдіївці.

– Кажу чоловіку: “У нас так порожньо в квартирі. Давай спробуємо”.

Олексій підтримав. Протягом двох місяців вони проходили лікарів, потім навчання на курсах усиновлювачів у Дніпрі. Там їх одразу попередили: “В групі вас 30 сімей. Щойно ви завершите навчання, всіх ставлять в чергу. Дитину запропонують один раз, якщо щось не зростеться, то знову в кінець черги”. Друге, про що попередили: дніпропетровських дітей евакуювали за кордон, будьте готові до того, що, можливо, прийдеться за ними їхати, робіть закордонні паспорти.

Першими служби запропонували двох сестричок десяти і одинадцяти років, але чи не одразу з якихось причин передумали. А потім в їхню групу “випускників” курсів хтось скинув фото дівчинки. Щойно Оксана побачила ті зелені очі, як у її старшого сина, то про інших вже не думала. Зв’язалася зі співробітницею, яка вела курси, а та їй одразу уточнила, що дитина з багатодітної родини. Їх шестеро, двох старших під опіку взяла бабуся, а три сестри і один брат чотирьох, п’яти і шести років – у Криворізькому центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги. Заклад евакуювали в Нідерланди. Попри це Оксана все ж вирішила познайомитися з дівчинкою, зв’язалась з органами опіки і все закрутилось.

Фото: facebook/People in Need Ukraine У Криворізькому центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги

На початку повномасштабного вторгнення дітей вивезли до містечка Кестерен. Близько шістдесяти вихованців мешкали в колишній будівлі поліції зі своїми вихователями, які працювали вахтовим методом, – зміна тривала по три місяці. До речі, ще одна річ, яку важко зрозуміти іноземцям. Перебування дітей там оплачувала місцева релігійна організація.

– Коли ми приїхали, на порозі нас зустріли всі четверо і з першої ж секунди почали називати мене мамою, а чоловіка татом. Казали: “Мамко, забери нас”. Нас відвели в кімнату, щоб ми могли поспілкуватися. Я була в шоці, бо не очікувала такого. Розгубилась: як можна забрати одну дівчинку і розлучити їх. Але сумнівалась, що потягну. Плакала, казала чоловікові, що, мабуть, не готова. А він мені: “Ми вже тут, ми їм пообіцяли. Ну подивись на них. Треба йти до кінця”. Його слова мене надихнули.

Коли пара ухвалила остаточне рішення, Оксану та Олексія тимчасово призначили опікунами дітей, щоб вони могли їх вивезти. Після повернення в Україну вони мали подати заяву в суд на усиновлення. Але спочатку треба було пройти суд у Гаазі, який по суті мав визнати рішення українських органів опіки на території Нідерландів і переконатися, що воно не суперечить інтересам дітей, тому саме від цього залежало, чи поїдуть вони в Україну.

– Якщо чесно, важко було зрозуміти, що відбувається. Мову ми не розуміли, перекладачів не було. Але паперами займалися представник нашого посольства, директорка закладу. Всі нервувалися. Ми ще кілька годин чекали на рішення. Я чула, як за дверима говорили на підвищених тонах, – каже Оксана, яка пережила стресовий і сумбурний період.

Знайомство з дітьми, рішення їх усиновити, оформлення документів у незнайомій країні – і все це за чотири дні. А вже в Україні вони ще десять місяців чекали на суд з усиновлення. Постійно подаєш якісь документи, постійно в чергах, засідання переносять, каже вона. Тож остаточно завершити почате в 2023-му вдалося лише восени 2024-го.

– Я рада, що забрала дітей. Просто уявіть, що вихователі забороняли їм навіть такі дрібниці, як спати з іграшками, діти з собою в ліжко брали капці...З нашими доньками і сином досі працює психолог, – розповідає вона.

Складні рішення

Реагуючи на усиновлення хлопчика з Сумського дитячого будинку, Дмитро Лубінець заявив про необхідність подати апеляцію. Про це говорить і Аксана Філіпішина: Україна мала би негайно оскаржити рішення італійського суду, посилаючись на порушення норм міжнародних документів, які ратифікувала Італія.

– Ми маємо пройти процедуру і якщо італійська сторона не скасує рішення свого суду, треба дійти до Європейського суду з прав людини. Це запобіжник того, що подібне не вчинятимуть з іншими дітьми. Звісно суд має дослідити обставини цієї справи, в тому числі з урахуванням найкращих інтересів дитини, думки дитини, але разом з тим і всі інші моменти теж, – каже вона.

Фото: з фейсбук-сторінки Аксани Філіпішиної Аксана Філіпішина

Ми спитали у Державної служби України у справах дітей про подальші кроки по цьому кейсу і поки що чекаємо на відповідь.

У будь-якому разі найгірше в цій історії те, що її муситиме пройти дитина.

– Бажання повернути дітей зрозуміле, але це має бути по-людськи, а не через коліно, – вважає Дар’я Касьянова. – Ми маємо бачити всю картину: в якому віці вивезли, скільки пробула за кордоном. Якщо, приміром, батьки не позбавлені батьківських прав, то де ці батьки? Чи вони телефонували, зустрічались в зумі, щось пояснювали. Ми, як громадські організації, пропонували працювати в переміщених закладах, але аналізувати не те, як там дітям гарно чи не гарно, а хто в них залишився в Україні, чи вони продовжують спілкуватися з мамою, з родичами. Тому що є випадки, коли вивозили центри соціально-психологічної реабілітації, де дитина може залишатися не більше дев’яти місяців. Це означає, що за цей час батьків треба або позбавити батьківських прав, або повернути їм дитину. А виходило так, що діти в цьому завислому стані були по кілька років в евакуації. Коли їх питали, чи спілкуються вони з батьками, відповідь була “ні”. А чи ти знаєш, де батьки? “Десь там є”. Розумієте, наша інтернатівська система проявилася в усій красі за кордоном. Ось там і почали вирішувати питання так, як вони вважають за потрібне.

Українська мережа за права дитини зверталась до Міністерства соціальної політики в 2022-му, 2023-му, в минулому році, щодо потреби передивитися політику по відношенню до дітей, яких вивезли за кордон, якщо вже є факти влаштування їх в сім’ї в країнах, які забезпечували тимчасовий прихисток. Громадські організації говорили, приміром, і про те, щоб дозволити всиновлення чи влаштування дітей в прийомні сім’ї громадян України, які живуть за кордоном, але не на соціальну допомогу.

Фото: з фейсбук сторінки Дар'ї Касьянової Дар'я Касьянова

– Так чи інакше має бути наше бачення. У нас жахлива статистика по народжуваності. Ми втрачаємо людей щодня і зацікавленні в поверненні дітей. Але водночас, як знайти цей баланс між інтересами країни і конкретної дитини. Це складне питання, втім на нього треба пошукати відповідь, – каже Дар’я. – І в якихось випадках вона, можливо, буде не в інтересах держави, а ми маємо визнати, що дитині краще в цій сім'ї. Тут дбають про неї, тут дитина адаптувалась, має коло спілкування і їй немає куди повертатися, бо за великим рахунком вдома її ніхто не чекає. Давайте підтримаємо її, щось запропонуємо, щоб вона не втратила зв'язок з Україною. А є діти, які хочуть повернутися, є ті, які мріють стати захисниками. У нас є діти, яких ми вивезли з окупації або повернули з депортації. А ще є мільйони дітей, які виїхали за кордон з батьками. Не всі сім’ї ідеальні, багато вразливих. Відповідно дітей вилучають з родин місцеві соцслужби і нам треба думати, як не втратити ще й їх. Це все дуже різні історії. Та якщо подивитися – це ж не мільйон варіантів. І ми цілком здатні спрогнозувати, що робитимемо з кожною з тих груп. Тут головне не боятися складних рішень.

Тим часом з тих п’ятнадцяти вихованців Сумського дитячого будинку, яких повернули додому, вісьмох влаштували в сімейні форми виховання, троє з них зі своєю біологічною родиною. Шестеро навчаються в університеті, коледжах та профтехах. Ще одна дівчинка закінчує навчання в Бережанах.

За кордоном, станом на кінець 2025 року залишаються 1300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.