Шестеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Сумщині

Сьогодні на Сумщині внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі постраждали шестеро людей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки постраждали жителі Сумської, Путивльської та Середино-Будської громад.

Двоє людей у лікарні.63-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару російського дрона по вантажівці у Путивльській громаді. Також госпіталізована 39-річна жінка, яка постраждала під час відбиття атаки ворожих БпЛА у Піщанському старостаті Сумської громади.

Чотирьом людям медики надали допомогу на місці, вони лікуються амбулаторно.