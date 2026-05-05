Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони й народними депутатами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом у лавах Збройних Сил України та Національної гвардії.
Про це повідомила пресслужба ОП.
Під час наради обговорили умови служби іноземців, які вже залучені до захисту України, а також можливості продовження рекрутингу.
Буданов зазначив, що зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює систему контролю, узгодження потреб і забезпечення військових.
"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян", – зазначив керівник ОП.
Заступник Буданова Павло Паліса додав, що підготовку іноземців та їх забезпечення частково можуть узяти на себе конкретні підрозділи ЗСУ чи Нацгвардії, які зацікавлені не лише в поповненні особового складу, а й у підготовці за власним досвідом і методикою.
Крім того, на нараді обговорили залучення перекладачів для ефективної комунікації.
Учасники наради домовилися впродовж травня опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони, представити програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства й розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань. Новий підрозділ має супроводжувати військових під час усього періоду служби.
- Раніше Буданов розповів про роль іноземних добровольців під час війни з Росією. За його словами, проти російських загарбників у лавах Легіону воюють добровольці з 55 країн світу.
- У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в Національній гвардії. А в лютому 2026-го інтернаціональні легіони включили до складу штурмових підрозділів.