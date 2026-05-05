Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Буданов: ​Україні потрібен єдиний коордцентр залучення іноземців до ЗСУ

Зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури. 

Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони й народними депутатами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом у лавах Збройних Сил України та Національної гвардії. 

Про це повідомила пресслужба ОП.

Під час наради обговорили умови служби іноземців, які вже залучені до захисту України, а також можливості продовження рекрутингу.

Буданов зазначив, що зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює систему контролю, узгодження потреб і забезпечення військових.

"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян", – зазначив керівник ОП.

Заступник Буданова Павло Паліса додав, що підготовку іноземців та їх забезпечення частково можуть узяти на себе конкретні підрозділи ЗСУ чи Нацгвардії, які зацікавлені не лише в поповненні особового складу, а й у підготовці за власним досвідом і методикою.

Крім того, на нараді обговорили залучення перекладачів для ефективної комунікації.

Учасники наради домовилися впродовж травня опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони, представити програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства й розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань. Новий підрозділ має супроводжувати військових під час усього періоду служби.

