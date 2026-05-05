Росіяни 65 разів атакували позиції Сил оборони, - Генштаб

На Покровському напрямку ворог атакував 22 рази. Бої тривають на кількоїх напрямках.

Від початку доби росіяни 65 разів атакували позиції Сил оборони України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рогізне, Бачівськ, Сопич, Кореньок, Рижівка, Атинське, Уланове, Нескучне, на Чернігівщині – Гута-Студенецька, Хрінівка, Кривуша, Мхи. Авіаудару зазнали Суми.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, одне з яких ще триває, противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував в напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку відбулося п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та в районі Торського. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському та Краматорському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у бік населених пунктів Березове, Єгорівка та Нове Запоріжжя. Два боєзіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне. Ще два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі атакували в напрямку Антонівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.