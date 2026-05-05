24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У Черкаській області ДБР викрило військового на хабарі за втечу зі служби

Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

У Черкаській області ДБР викрило військового на хабарі за втечу зі служби, йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Слідство встановило, що військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів США, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути служби. Також він розраховував, що керівництво не повідомить про самовільне залишення ним частини.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гроші, а також мобільний телефон фігуранта.

Йому повідомили про підозру:

  • ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище;
  • ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України – дезертирство в умовах воєнного стану.

Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також арешт вилученого майна.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

