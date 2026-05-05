Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський підтвердив ураження заводу в Чебоксарах ракетами "Фламінго"

Крилаті ракети подолали більш ніж півтори тисячі км. 

Зеленський підтвердив ураження заводу в Чебоксарах ракетами "Фламінго"
Випробування української крилатої ракети «Фламінго»
Фото: Politico

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що удару по військово-промислових об’єктах ворога в Чебоксарах завдали ракетами “Фламінго”. Вони пролетіли понад 1500 кілометрів.

У дописі в Telegram президент зазначив, що українські “далекобійні санкції” продовжують діяти в відповідь на російські удари. Крім Чебоксар, ракети F-5 Flamingo вночі вдарили й по інших об’єктах. 

“На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили”, – сказав він.

Пропозиція, про яку йдеться, полягає в припиненні вогню з опівночі 6 травня. Відповідну заяву президент зробив у відповідь на повідомлення Кремля про режим тиші 8 і 9 травня – коли він проводитиме свій парад. Росія вперше за багато років відмовилася від участі військової техніки на параді, а також озвучила погрози нового удару по Києву, якщо Україна не дотримається перемир’я в потрібні росіянам дати. 

Для контексту

Ракети "Фламінго" виготовляє Fire Point, що нещодавно опинилася в центрі скандалу через фігурування на плівках Міндіча. Згідно з інформацією, отриманою УП, підозрюваний в організації корупційної схеми Тимур Міндіч обговорював з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим залучення інвестицій саме для цього оборонного виробника.

І Міндіч, і Fire Point заперечували зв'язок одне з одним. Виробник припускає, що втягнення в корупційний скандал є спробами нашкодили йому від конкурентів.

Громадська рада при міністерстві оборони заявила, що в випадку доведення зв'язку Fire Point із Міндічем компанія втратить контракти, оскільки бізнесмен перебуває під санкціями. ГАР пропонувала президенту частково націоналізувати Fire Point.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies