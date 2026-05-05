Президент Володимир Зеленський підтвердив, що удару по військово-промислових об’єктах ворога в Чебоксарах завдали ракетами “Фламінго”. Вони пролетіли понад 1500 кілометрів.

У дописі в Telegram президент зазначив, що українські “далекобійні санкції” продовжують діяти в відповідь на російські удари. Крім Чебоксар, ракети F-5 Flamingo вночі вдарили й по інших об’єктах.

“На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили”, – сказав він.

Пропозиція, про яку йдеться, полягає в припиненні вогню з опівночі 6 травня. Відповідну заяву президент зробив у відповідь на повідомлення Кремля про режим тиші 8 і 9 травня – коли він проводитиме свій парад. Росія вперше за багато років відмовилася від участі військової техніки на параді, а також озвучила погрози нового удару по Києву, якщо Україна не дотримається перемир’я в потрібні росіянам дати.

Для контексту

Ракети "Фламінго" виготовляє Fire Point, що нещодавно опинилася в центрі скандалу через фігурування на плівках Міндіча. Згідно з інформацією, отриманою УП, підозрюваний в організації корупційної схеми Тимур Міндіч обговорював з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим залучення інвестицій саме для цього оборонного виробника.

І Міндіч, і Fire Point заперечували зв'язок одне з одним. Виробник припускає, що втягнення в корупційний скандал є спробами нашкодили йому від конкурентів.

Громадська рада при міністерстві оборони заявила, що в випадку доведення зв'язку Fire Point із Міндічем компанія втратить контракти, оскільки бізнесмен перебуває під санкціями. ГАР пропонувала президенту частково націоналізувати Fire Point.