Росіяни атакували Полтавську область дронами і ракетами. Через обстріл відомо про чотирьох загиблих та понад 30 поранених. Двоє із загиблих - це рятувальники, також серед поранених 23 - це працівники ДСНС. Частина абонентів залишилася без газу.

Про це у телеграмі написав нчальник ОВА Віталій Дяківнич на міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та ударними БпЛА. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі", – розповів Дяківнич.

Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Станом на восьму ранку відомо про 4 загиблих. Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості. Їм надають необхідну допомогу.

Клименко розповів, що росіяни вдарили по обʼєкту газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою. Унаслідок отриманих травм загинули 2 рятувальники:

Заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко. Це - Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

Пожежний-рятувальник Дмитро Скриль - на службі в ДСНС понад 20 років. Неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об'єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами.

Фото: МВС Загиблий на Полтавщині рятувальник

Також внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 - поранені. 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя.