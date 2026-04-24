Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Будівлі Києва, де рятували людей, тепер самі потребують допомоги. Але не всі

Київ вражає, бентежить уяву та плекає надію для кожного свою. Різноманітні фасади будівель, мозаїки, філігранність ліній дахів – все це справжній пантеон української історії. Прибуткові будинки, модерністські інститути, лікарні. Місто та історію країни можна читати за архітектурою, місцями, де місто вчилося рятувати, лікувати, оперувати, переживати епідемії й війни. Частина цих будівель і досі працює, частина — стоїть напівпорожня, а частина руйнується вже радше як докір нашому недбальству. Для мене як лікарки у Києві є три особливі будівлі-храми, про які я хочу розповісти.

Садиба Товариства швидкої медичної допомоги на Рейтарській

Будинок на Рейтарській — один із тих київських фасадів, які все ще тримає свою горду поставу, хоча всередині, на величезний жаль, вже давно занепад. Будівлю побудували у 1913–1915 роках для Товариства швидкої медичної допомоги; нині це пам’ятка архітектури місцевого значення, яка багато років перебуває в стані руйнування. Фасад захоплює, особисто мене, навіть більше ніж Нотр Дам у Парижі. А те, що відбувалося у стінах, ще й наповнює серце історичною гордістю. Бо Саме з цим будинком пов’язане ім’я Миколи Амосова: саме у цих стінах він виконав першу в Україні та в усьому Союзі операцію на серці під загальним наркозом. У самому серці міста операція на серці людини – це фантастично. В самій будівлі, точніше її залишках, і зараз можна побачити предмети з операційної (лампи, столи). Шкода, що на наших очах руйнується не лише красива, елегантна будівля, а й частина історії. 

Старий Бактеріологічний інститут на Байковій горі

Якщо Рейтарська — це пам’ять про швидку допомогу й хірургію, то старий Бактеріологічний інститут на вулиці Миколи Амосова — це пам’ять про те, як Київ вчився воювати не з пораненнями, а з інфекціями. Ідея інституту виникла в 1890-х після прориву лікарів у боротьбі з дифтерією. У 1896 року його збудували коштом меценатів, зокрема Лазаря Бродського й Олександра Терещенка. Саме в цій будівлі виготовляли сироватки й вакцини, а саму будівлю недарма називали “палацом науки”. 

Сьогодні ця споруда сама потребує порятунку. У 2024 році київська прокуратура повідомила, що пам’ятка перебуває у занедбаному та аварійному стані, а власника через суд намагаються змусити привести її до ладу. Це дуже сумна історія: місто, яке колись вкладалося в науку як у цивілізаційний жест, тепер ризикує втратити одну з найкрасивіших своїх будівель. 

Ці будівлі – це не лише споруди, а цілі організми, в яких місто рятувало саме себе - своїх жителів. Але тепер їм самим потрібен порятунок. 

Історичний корпус для дитячої кардіохірургії

Ще одна ключова медична адреса Києва — це корпус Центру дитячої кардіології (професора Ємця) на території Охматдиту. Історія цього місця починається наприкінці ХІХ століття: 1894 року коштом Миколи Терещенка відкрили безоплатну лікарню для чорноробів і незаможних, спроєктовану Володимиром Ніколаєвим. Пізніше комплекс розростався, а сама лікарня стала однією з головних дитячих медичних інституцій країни. Це важливо не лише для історії благодійності в Києві, а й для історії міста як простору, де медицина була частиною суспільної відповідальності, а не тільки державної функції. 

І дуже символічно, що саме в цій будівлі дарують життя та здоров’я діткам з вродженими вадами серця. І хоча саме цей корпус, збудований 1903 року й визнаний пам’яткою історії місцевого значення, зазнав значних пошкоджень у 2024 році після російської атаки, його вже відновили та продовжують операції. В цьому теж символізм: ревайвелізму України. 

Олександра Телегузова Олександра Телегузова , лікарка-кардіолог відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур
﻿
