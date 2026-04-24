Будівлі Києва, де рятували людей, тепер самі потребують допомоги. Але не всі

Київ вражає, бентежить уяву та плекає надію для кожного свою. Різноманітні фасади будівель, мозаїки, філігранність ліній дахів – все це справжній пантеон української історії. Прибуткові будинки, модерністські інститути, лікарні. Місто та історію країни можна читати за архітектурою, місцями, де місто вчилося рятувати, лікувати, оперувати, переживати епідемії й війни. Частина цих будівель і досі працює, частина — стоїть напівпорожня, а частина руйнується вже радше як докір нашому недбальству. Для мене як лікарки у Києві є три особливі будівлі-храми, про які я хочу розповісти.

Садиба Товариства швидкої медичної допомоги на Рейтарській

Будинок на Рейтарській — один із тих київських фасадів, які все ще тримає свою горду поставу, хоча всередині, на величезний жаль, вже давно занепад. Будівлю побудували у 1913–1915 роках для Товариства швидкої медичної допомоги; нині це пам’ятка архітектури місцевого значення, яка багато років перебуває в стані руйнування. Фасад захоплює, особисто мене, навіть більше ніж Нотр Дам у Парижі. А те, що відбувалося у стінах, ще й наповнює серце історичною гордістю. Бо Саме з цим будинком пов’язане ім’я Миколи Амосова: саме у цих стінах він виконав першу в Україні та в усьому Союзі операцію на серці під загальним наркозом. У самому серці міста операція на серці людини – це фантастично. В самій будівлі, точніше її залишках, і зараз можна побачити предмети з операційної (лампи, столи). Шкода, що на наших очах руйнується не лише красива, елегантна будівля, а й частина історії.

Старий Бактеріологічний інститут на Байковій горі

Якщо Рейтарська — це пам’ять про швидку допомогу й хірургію, то старий Бактеріологічний інститут на вулиці Миколи Амосова — це пам’ять про те, як Київ вчився воювати не з пораненнями, а з інфекціями. Ідея інституту виникла в 1890-х після прориву лікарів у боротьбі з дифтерією. У 1896 року його збудували коштом меценатів, зокрема Лазаря Бродського й Олександра Терещенка. Саме в цій будівлі виготовляли сироватки й вакцини, а саму будівлю недарма називали “палацом науки”.

Сьогодні ця споруда сама потребує порятунку. У 2024 році київська прокуратура повідомила, що пам’ятка перебуває у занедбаному та аварійному стані, а власника через суд намагаються змусити привести її до ладу. Це дуже сумна історія: місто, яке колись вкладалося в науку як у цивілізаційний жест, тепер ризикує втратити одну з найкрасивіших своїх будівель.

Ці будівлі – це не лише споруди, а цілі організми, в яких місто рятувало саме себе - своїх жителів. Але тепер їм самим потрібен порятунок.

Історичний корпус для дитячої кардіохірургії

Ще одна ключова медична адреса Києва — це корпус Центру дитячої кардіології (професора Ємця) на території Охматдиту. Історія цього місця починається наприкінці ХІХ століття: 1894 року коштом Миколи Терещенка відкрили безоплатну лікарню для чорноробів і незаможних, спроєктовану Володимиром Ніколаєвим. Пізніше комплекс розростався, а сама лікарня стала однією з головних дитячих медичних інституцій країни. Це важливо не лише для історії благодійності в Києві, а й для історії міста як простору, де медицина була частиною суспільної відповідальності, а не тільки державної функції.

І дуже символічно, що саме в цій будівлі дарують життя та здоров’я діткам з вродженими вадами серця. І хоча саме цей корпус, збудований 1903 року й визнаний пам’яткою історії місцевого значення, зазнав значних пошкоджень у 2024 році після російської атаки, його вже відновили та продовжують операції. В цьому теж символізм: ревайвелізму України.