Служити і захищати. Випробування масовим вбивством

На жаль, у суботу 18 квітня у Києві після прибуття завикликом через ганебно непрофесійні дії двох його підлеглих, терорист-стрілець Васильченков не був зупинений на ранній стадії скоєння злочину, а навпаки продовжив свою криваву розправу. Результат безпрецедентно страшний - семеро вбитих ні в чому не винних, беззахисних громадян і стільки ж поранених із цілком легально придбаного і перереєстрованого злочинцем у кінці 2025 року мисливського карабіна Kel-Tec SUB2000 у пістолетному калібрі 9х21 мм.

Євген Жуков був одним із тих офіцерів, хто створював і беззмінно очолював патрульну поліцію, починаючи із самого старту правоохоронної реформи у 2015 році. І залишався єдиним керівником рівня начальника департаменту, який чесно і самовіддано служив на своїй посаді при трьох міністрах внутрішніх справ і при чотирьох керівниках Нацполіції України, заслужив авторитет і повагу.

Добровільний і публічний рапорт про відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції НПУ генерала поліції третього рангу Євгена Жукова , став логічним і високоморальним кроком цього бойового офіцера, колишнього десантника, кавалера ордену Богдана Хмельницького III ступеня, героїчного захисника Донецького аеропорту ще під час АТО, добре відомого у суспільстві за позивним «Маршал» і шанованого у ветеранський спільноті.

Слабкодухість на лінії вогню

Звісно, слідство згодом встановить всі деталі цієї жахливої трагедії, зокрема і обставини придбаннязброї злочинцем, видачу та перереєстрацію дозволудля цього карабіну, що став знаряддям масового вбивства. Але оприлюднене прокуратурою відео з бодікамер патрульних і пред`явлені їм підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України, вже свідчать про кричущу дезорієнтацію, розгубленість і слабкодухість проявлені двома поліцейськими саме тоді, коли ситуація вимагала навпаки їхньої професійності, сміливості, зібраності і самопожертви.

Між іншим, виклик вони отримали на хуліганство і конфлікт між людьми із погрозою предметом, схожим на зброю. І по прибуттю на місце події одразу побачили поранених, зокрема 11-ти річного хлопця. Відтак, повинні були вчасно зорієнтуватися, що зловмисника не знешкоджено, можливе застосування ним зброї і надалі та бути готовими до розвитку ситуації за найгіршим сценарієм. Але не змогли. Не зорієнтувалися, злякалися і втекли, залишивши вже поранених громадян у небезпеці.

Якби патрульні не накивали п`ятами після цих перших пострілів злочинця, а діяли сміливо і рішуче, як того і вимагала тактична ситуація, швидко оцінили би реальну загрозу, дістали табельну зброю і вступили у вогневий бій із озброєним Васильченковим, то із великою долею ймовірності могли вийти переможцями з цього боєзіткнення. Два пістолети Форт-17 і бронежилети проти одного карабіна зловмисника, що був без засобів захисту, давали патрульним очевидну перевагу на самому старті сутички. І тоді, можливо, не було би таких страшних наслідків його подальших злочинних дій.

Фото: Скрин з відео Патрульні під час стрілянини

Патруль на роздоріжжі

Звісно, застосування зброї на ураження посеред мирних цивільних людей не на фронті, а у місті, вимагає високого рівня професійної тактичної поліцейської підготовки, зокрема вогневої, емоційної стабільності та психологічної стійкості. Саме тих якостей, яких не вистачило двом київським патрульним у той день. Активний стрілець - саме так за міжнародною поліцейською класифікацією називається такий тип особливо небезпечного злочинця, якого згодом таки ліквідували спецпризначенці поліції КОРД під час штурму супермаркету, де переховувався терорист Васильченков, утримуючи заручників.

У всій одиннадцятирічній історії Департаменту патрульної поліції, що став локомотивом і символом правоохоронної реформи у 2015 році, було чимало і героїчних, і трагічних сторінок. Перших, безумовно, більше. І тим болючішою для всієї правоохоронної системи є та ганьба, що сталася 18 квітня. Патрульні щодня рятують тисячі людей і до повномасштабки, і особливо після. Патрульні першими прибувають на місця обстрілів, витягають потерпілих з-під руйнувань, надають пораненим першу медичну допомогу, евакуюють мирних мешканців із зони бойових дій. Патрульні у прифронтових і тилових містах затримують сотні злочинців, нерідко вступаючи із ними у збройне протистояння із ризиком для життя.

Патрульні героїчно знищують окупантів і на фронті, воюючи у складі стрілецької бригади «Хижак». За даними Департаменту патрульної поліції їхні співробітники застосовували зброю під час несення служби 171 раз за десять років - з 2016 до 2026 роки. Загалом з моменту створення Департаменту під час служби і в тилу, і на фронті загинуло 59 патрульних поліцейських, 46 з них - на лінії зіткнення внаслідок збройної агресії Росії, ще восьмеро вважаються зниклими без вісті. Наймовірніше всі вони загинули під час боїв у Торецьку, але тіла забрати звідти досі неможливо. Загалом з початку повномасштабного вторгнення патрульних поліцейських відзначено 938 державними нагородами (59 - посмертно), зокрема двома званнями Героїв України (1 - посмертно).



Фото: Дмитро Смольєнко День у бліндажі бригади 'Хижак'

І лише один очевидний і трагічний за своїми наслідками провал одного екіпажу поліцейських 18 квітня у Києві не повинен поставити хрест на всьому, що зроблено до цього у патрульній поліції. Мають бути уточнені протоколи дій і реагування на такі виклики, можливо переглянуті правила тактичної, медичної і вогневої підготовки для недопущення подібних ситуацій у майбутньому. Але найбільш хибним рішенням у даній ситуаці було би почати використовувати трагедію масового вбивства для подальшого адміністративного послаблення Національної поліції України, для апаратних і політичних інтриг у правоохоронному секторі.

Важливо керівникам всіх рівнів не піддатися спокусі перепідпорядкування, реорганізації чи ліквідації Департаменту патрульної поліції як міжрегіонального територіального органу у складі Національної поліції України, що заслужив високу довіру громадян. Сама ця довіра тепер проходить напевне найтяжче своє випробування разом із поліцейським гаслом «служити і захищати». Випробовують її і загальні проблеми української поліції: низька зарплата в порівнянні з ринковою, необхідність участі у болючому процесі оповіщення під час заходів з мобілізації, дуже великий некомплект у деяких підрозділах на рівні тридцяти відсотків, що збільшує навантаження на людей і зменшує можливості професійної підготовки.

Масові вбивства і самозахист

Загальновизнаним фактом криміналістики є те, що правоохоронцям найтяжче виявляти і запобігати протиправним діям саме злочинців-одинаків. Адже вони, як правило, не діляться ні з ким планами готування до злочину або зважуються на нього раптово під впливом різних психологічних факторів. Подібні «мас шутінги» (з англ. mass shooting - масова стрілянина) буває трапляються у різних країнах світу. Зокрема, найбільше у США, де традиційно є найбільша кількість зброї у приватному володінні цивільними громадянами: у 350-ти мільйонній країні на 100 громадян припадає 120,5 одиниць зареєстрованої вогнепальної зброї.

В Америці тільки за три місяці 2026 року у 98 масових стрілянинах загинуло 115 громадян включно із самими злочинцями-стрільцями. Тільки цього тижня сталося масове вбивство з вогнепальної зброї восьми дітей їхнім батьком у штаті Луїзіана. У країні-агресорці Російській Федерації такі злочини також не є рідкістю.

У Європі найкривавішим таким злочином є масовий розстріл, вчинений терористом-одинаком Андерсом Брейвіком у 2011 році, коли загинуло 77 людей. Наведемо більш релевантну для України з точки зору кількості цивільного населення та рівня його доступу до вогнепальної зброї статистикумасових розстрілів саме у Європі за період з 2022 року, відколи почалося повномасштабне російське вторгнення. Отже за даними світової інформаційної агенції Reuters найбільш резонансні за кількістю жертв випадки масових розстрілів вчинених злочинцями-одинаками:

• березень 2023 р., Німеччина. У Гамбурзі озброєний чоловік застрелив шістьох людей у залі богослужіння Свідків Єгови, а потім покінчив життя самогубством. Ще вісім людей отримали поранення, зокрема жінка на сьомому місяці вагітності, яка втратила свою ненароджену доньку;

• травень 2023 р., Сербія. 13-річний хлопчик застрелив вісьмох однокласників та охоронця в белградській школі. Через два дні озброєний чоловік убив вісьмох людей та поранив ще 14 у селі поблизу столиці Сербії. Обох підозрюваних заарештовано;

• грудень 2023 р. Чехія. Чеський студент застрелив свого батька, а потім убив 14 людей у своєму празькому університеті. Стрілець, убитий на місці події, ймовірно, однією з власних куль, також підозрюється у вбивстві іншого чоловіка та його двомісячної доньки, яких знайшли застреленими в лісі в селі за межами Праги тижнем раніше.

• липень 2024 р., Хорватія. Озброєний чоловік проник до будинку для людей похилого віку на північному заході Хорватії, застрелив шістьох людей, включаючи його матір, та поранив ще п’ятьох;

• лютий 2025 р., Швеція. Озброєний чоловік убив 11 людей, включаючи себе, у центрі освіти для дорослих у центральній Швеції, що стало найсмертоноснішою масовою стріляниною в країні.

• червень 2025 р., Австрія. Самотній озброєний чоловік увірвався до середньої школи в південному місті Грац і відкрив вогонь, убивши щонайменше дев'ятьох людей. Нападник також загинув, повідомила австрійська поліція.

Тобто від випадків масових розстрілів не убезпечена жодна з найбільш економічно розвинених із міцною правоохоронною системою демократичних європейських країн.

Природньо, що в Україні посилилася після цього випадку і палка суспільна дискусія щодо необхідності більшого доступу цивільних українських громадян до вогнепальної зброї для самозахисту. І взагалі більшого законодавчого унормування збройного самозахисту від злочинних посягань як такого.

Зокрема, у центрі полеміки найбільш суперечлива і дискусійна норма - право на придбання, зберігання, носіння і застосування для самозахисту короткоствольних видів вогнепальної зброї - пістолетів та револьверів. Законопроект №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю» проголосований парламентом лише у першому читанні у день перед самим повномасштабним вторгненням 23 лютого 2022 року досі припадає пилом у парламенті.

З огляду на суспільний резонанс після трагічного випадку із масовим розстрілом 18 квітня 2026 року у Києві може нарешті зʼявитися політична воля той пил стряхнути. Громадяни України, що загалом одиннадцять років успішно протистоять російській агресії, з них п`ятий рік стримують повномасштабне вторгнення, точно дозріли до того, щоб мати своє повноцінне збройне законодавство європейського зразка.