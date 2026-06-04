Невчасний матч. Як Костюк обіграла Світоліну й увійшла в історію

Попереду в неї «нейтральна» росіянка Мірра Андрєєва, яку Костюк нещодавно перемогла у фіналі WTA 1000 в Мадриді. Уболіваємо всі за Марту, і Світоліна теж.

Їм би у фіналі разом грати, але ж ні. Прима українського тенісу й атлетка, що вже зазіхає на цей статус, зустрілися в чвертьфіналі Ролан Гаррос. Зрештою вболівальники отримали майже дві години інтенсивного тенісу й гарантовано першу українку в півфіналі. Нею стала Марта Костюк.

Жереб на цьогорічному Ролан Гаррос був максимально несприятливим для українок. Інакше не описати ситуацію, коли дві найкращі українські тенісистки Еліна Світоліна (WTA №7) й Марта Костюк (WTA №15) зустрічаються у чвертьфіналі. У найнезручніший момент. Обидві підійшли до турніру в статусі чинних чемпіонок мастерсів із солідними переможними серіями.

Дві подружки на корті

Важко уявити емоції обох дівчат, коли вони зрозуміли, що зіграють одна проти одної. Так, це було очевидно одразу, варто лише подивитися на турнірну сітку. Однак до того чвертьфіналу ще треба було дійти.

Фото: EPA/UPG Українська тенісистка Марта Костюк

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І вони дійшли без особливих проблем у прекрасному стилі. Марта Костюк, яка не програє на ґрунті вже 16 матчів, чинна переможниця турніру WTA 1000 в Мадриді, проти Еліни Світоліної, чемпіонки мастерса в Римі, безпрограшна серія якої тягнулася 10 поєдинків.

У такій формі вони могли зустрітися у фіналі, але жереб розпорядився інакше. Перед матчем обидві підкреслювали важливість цієї зустрічі в контексті українського тенісу, бо не щодня дві українки грають між собою у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Фото: EPA/UPG Перша ракетка України Еліна Світоліна

Перед грою Марта розповідала про роль Еліни в розвитку тенісу в Україні і її вплив на дітей.

«Думаю, у нас справді добрі стосунки. Вона легенда українського тенісу. Для мене буде великою честю розділити з нею корт у вівторок. Вона проклала шлях для багатьох українських дівчат і хлопців. Вона чудово виступає. Особливо цього року вона грає неймовірно», – сказала Костюк, передає портал BTU.

Еліна натомість наголосила, що головний підсумок цього матчу в тому, що українка точно буде в півфіналі змагань.

Хоч попереду в дівчат був виснажливий матч, вони дуже мило спілкувалися перед виходом на корт.

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Дівчата почали матч без часу на розкачку. Марта Костюк діяла агресивніше й забрала три гейми поспіль. Еліна робила спроби наздогнати суперницю, але марно – 6:3 в першому сеті. Усім, хто хоч інколи дивиться матчі Світоліної, було зрозуміло, що списувати першу ракетку України зарано. Еліна так само агресивно продовжила матч, забравши свої три гейми. Хоч Марта поступово вирівнювала ситуацію, рахунок став 2:5. Далі – справа техніки для Еліни, хоч без складнощів не обійшлося: восьмий гейм Світоліна закрила лише з четвертої спроби.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк під час матчу

І Марта, і Еліна не боялися діяти гостро, інколи по-спортивному нахабно. Світоліна заганяла м'яч у кут без шансів для суперниці, Костюк дивувала укороченими ударами. І все це на швидкості: два сети менш як за годину двадцять.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна протистоїть Марті Костюк

Третій сет став ключовим. Після обміну геймами Марта вкотре підвищила темп, забрала чотири поспіль і довела справу до кінця – 6:2. Емоцій після перемоги вона не приховувала. Костюк стала першою українкою в півфіналі Ролан Гаррос. Еліна вшосте не подолала чвертьфінал на одному турнірі – Ролан Гаррос.

Цифри матчу говорять самі за себе: Костюк – 33 віннери, 4 подачі навиліт і реалізовані 6 із 11 брейк-пойнтів. У Світоліної 23 віннери, жодного ейса і 5 із 8 брейк-пойнтів. Обидві допустили по 3 подвійні помилки, але невимушених помилок у Марти було більше – 37 проти 25 в Еліни. Підсумовуючи, можна зауважити, що Костюк грала ризикованіше. Це спрацювало.

Фото: EPA/UPG Костюк і Світоліна після матчу

Після матчу дівчата зустрілися біля сітки й обійнялися. Аналізувати результат зі спортивної точки зору сенсу немає, бо під час війни вони в одній команді. Дівчата відкрито висловлюють свою позицію й постійно розповідають про злочини росіян проти українців.

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Еліна побажала Марті удачі й відзначила її розвиток на корті.

«Зараз вона демонструє справді дуже високий рівень тенісу. Вона заслужила всі ці перемоги, заслужила титули, які здобула цього сезону, зокрема й титул у Мадриді, а також цю чудову переможну серію. Коли ти так багато виграєш, цілком природно отримувати величезну впевненість у собі та грати розкутіше», – підсумувала Світоліна на пресконференції.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк

Удача Марті точно знадобиться. Попереду росіянка, а потенційно й дві. Хоч без одіозної подружки білоруського диктатора Аріни Соболенко, яка вилетіла в чвертьфіналі змагань...

Крок до фіналу

У півфіналі Марта Костюк зіграє з Міррою Андрєєвою (WTA №8) – росіянкою, яка виступає на турнірах WTA в нейтральному статусі. Ясна річ, вона, як і переважна більшість російських тенісисток, вторгнення в Україну не засудила.

На щастя, Мірра також серед росіянок, яких українські тенісистки, зокрема й Марта, вже били від початку повномасштабного вторгнення.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк із кубком

З Андрєєвою це сталося нещодавно — у фіналі мастерса в Мадриді, у якому Марта стала чемпіонкою, а Мірра лила сльози на корт. Це була друга перемога Костюк у двох очних матчах із Андрєєвою. Сподіваємося, що третя звитяга українки буде вже сьогодні, 4 червня.

Тоді суперницею Марти у фіналі стане або ще одна «нейтральна» росіянка Діана Шнайдер, або полька Мая Хвалінська. Якщо вийде у фінал, саме українка буде вищою за рейтингом. Але для цього потрібно ще обіграти Андрєєву, для якої, за її словами, байдуже проти кого грати. Подивимось.

Фото: EPA/UPG Українка Марта Костюк на корті

Початок матчу Костюк – Андрєєва заплановано на 16:00 за Києвом.