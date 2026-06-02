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Фехтувальникам з Росії та Білорусі дозволили виступати під своїми прапорами

Зі спортсменів обох країн зняли всі обмеження.

Фехтувальникам з Росії та Білорусі дозволили виступати під своїми прапорами
Ілюстративне фото
Фото: Армія Інформ

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування зняв обмеження з російських та білоруських спортсменів.

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Міжнародної федерації фехтування.

Починаючи з Чемпіонату світу серед ветеранів 2026 року в Гонконзі, спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь у всіх індивідуальних та командних змаганнях під відповідними національними абревіатурами, формами, прапорами та гімнами.

"Це рішення відображає відданість FIE фундаментальним принципам Олімпійської хартії, включаючи недискримінацію, рівне ставлення та універсальність спорту, а також цілям та принципам, викладеним у Статуті FIE", - заявили в Федерації.

Чемпіонат світу серед ветеранів 2026 року має відбутися в Китаї з 22 по 30 липня.

В Федерації зазначили, що у грудні 2025 року Олімпійський саміт підтримав рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про те, що юні спортсмени з російським або білоруським паспортом більше не повинні бути обмежені в доступі до міжнародних юнацьких змагань як з індивідуальних, так і з командних видів спорту. 

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