Bloomberg: Росія експортує найбільше нафти з 2022 року через атаки безпілотників на її НПЗ

Також на зростання рівня експорту вплинула війна США та Ізраїлю проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

Росія збільшила експорт сирої нафти до найвищого рівня з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Це сталося через рекордні атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які змусили РФ виводити більше сировини на світовий ринок замість переробки всередині країни.

Про це повідомляє Bloomberg на основі даних відстеження танкерів.

Середньодобові поставки Росії з початку року становлять 3,46 млн барелів. Це приблизно на 120 тисяч барелів на добу більше, ніж у 2025 році, і перевищує щорічні середні показники за весь період із лютого 2022 року. Удари по НПЗ у травні відправили нафтопереробку в РФ до 16-річного мінімуму, через що влада країни заборонила експорт авіаційного палива і бензину. Як наслідок, обсяги вивільненої сирої нафти для продажу за кордон суттєво зросли.

Реклама

Додатковим фактором для російського експорту стало загострення ситуації на Близькому Сході. Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран фактично перекрив Ормузьку протоку. Це зупинило близько 15 млн барелів нафти на добу з Перської затоки. Світові переробники почали шукати альтернативу, що призвело до стрибка цін і на російську нафту — середня вартість марки Urals наприкінці травня становила близько 84-85 доларів за барель. Крім того, президент США Дональд Трамп скасував санкції проти цих поставок, що спростило закупівлі для іноземних компаній.

Головним покупцем російської сировини залишається Індія. Після закриття Ормузької протоки та пом'якшення американських обмежень індійські НПЗ різко наростили імпорт з РФ.

У травні поставки до Індії в середньому становили 1,76 млн барелів на добу, що на 63% вище за лютневі показники. Також зросли поставки до Китаю (до 1,03 млн барелів на добу), тоді як експорт до Туреччини впав до найнижчого рівня з 2022 року — близько 30 тисяч барелів на день.

Попри незначне коливання обсягів наприкінці травня, загальна вартість експорту Москви залишається на найвищих рівнях з перших місяців війни. За чотири тижні до 31 травня валова вартість експорту сирої нафти з РФ становила в середньому 2,24 млрд доларів на тиждень. Загальний обсяг російської нафти, яка перебуває в морі на борту танкерів, на кінець травня досяг 124 млн барелів.