Сербія не скасовуватиме безвізовий режим для росіян

Сербія не планує скасовувати безвізовий режим для громадян Росії.
Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає Politico.
Вучич наголосив, що його держава збереже тісні зв'язки з Москвою попри війну в Україні. Він запевнив, що рішення щодо скасування безвізу не ухвалюватимуть, а у разі його появи — негайно скасують. На думку сербського лідера, чутки про анулювання безвізу поширюють перед виборами ті, хто намагається очорнити чинну владу.
- Тісні відносини Белграда з Москвою дедалі більше ускладнюють євроінтеграційні наміри Сербії. Країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2012 році і розпочала переговори у 2014 році, проте наразі цей процес зупинився.
- У квітні Брюссель заявив, що Сербія ризикує втратити до 1,5 млрд євро фінансування від ЄС через проблеми з демократією та зв'язки з Росією.
- Водночас у травні президентка Національної асамблеї Ана Брнабич поскаржилася, що ЄС змінив правила розширення після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.