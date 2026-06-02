Сербія не скасовуватиме безвізовий режим для росіян

Сербія не планує скасовувати безвізовий режим для громадян Росії.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає Politico.

Вучич наголосив, що його держава збереже тісні зв'язки з Москвою попри війну в Україні. Він запевнив, що рішення щодо скасування безвізу не ухвалюватимуть, а у разі його появи — негайно скасують. На думку сербського лідера, чутки про анулювання безвізу поширюють перед виборами ті, хто намагається очорнити чинну владу.