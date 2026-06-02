Сербія не скасовуватиме безвізовий режим для росіян

Вучич наголосив, що його держава збереже тісні зв'язки з Москвою попри війну в Україні.

Сербія не планує скасовувати безвізовий режим для громадян Росії. 

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає Politico.

Вучич наголосив, що його держава збереже тісні зв'язки з Москвою попри війну в Україні. Він запевнив, що рішення щодо скасування безвізу не ухвалюватимуть, а у разі його появи — негайно скасують. На думку сербського лідера, чутки про анулювання безвізу поширюють перед виборами ті, хто намагається очорнити чинну владу.

  • Тісні відносини Белграда з Москвою дедалі більше ускладнюють євроінтеграційні наміри Сербії. Країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2012 році і розпочала переговори у 2014 році, проте наразі цей процес зупинився. 
  • У квітні Брюссель заявив, що Сербія ризикує втратити до 1,5 млрд євро фінансування від ЄС через проблеми з демократією та зв'язки з Росією. 
  • Водночас у травні президентка Національної асамблеї Ана Брнабич поскаржилася, що ЄС змінив правила розширення після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
