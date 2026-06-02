Шість людей загинули внаслідок стрілянини в Айові

В американському штаті Айова шестеро людей загинули внаслідок серії стрілянин, які, ймовірно, стали наслідком побутової сварки.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією поліцейського департаменту міста Маскатин, підозрюваного у стрільбі також знайшли мертвим із вогнепальним пораненням, яке він завдав сам собі.

Вважається, що жертвами є члени родини підозрюваного, якого ідентифікували як 52-річного Раяна Вілліса Макфарланда з Маскатина.

Стрілянина сталася в понеділок у кількох місцях міста.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину одразу після полудня в понеділок. Коли офіцери прибули на місце події, вони виявили чотирьох людей з вогнепальними пораненнями.

Усіх чотирьох жертв було оголошено мертвими на місці події.

Макфарланд покинув будинок до прибуття офіцерів, але невдовзі поліцейські знайшли його на набережній біля пішохідного мосту.

За словами поліції, він вистрілив у себе, йому надали допомогу, але стрілець унаслідок помре.

Пізніше детективи знайшли ще одного чоловіка, який, ймовірно, загинув від вогнепального поранення, в іншому будинку. Подальші пошуки привели офіцерів до підприємства, де вони знайшли ще одну жертву, також мертву від, ймовірно, вогнепального поранення.