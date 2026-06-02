Євросоюз розглядає запровадження санкцій проти ізраїльських чиновників

Європейська Рада вперше може запровадити санкції проти посадовців з Ізраїлю через інцидент з міжнародною флотилією, яку було перехоплено під час спроби провезти до Смуги Гази гуманітарний вантаж.

Як пише Politico, на розгляд міністрів країн ЄС подано документ, який передбачає обмеження щодо ізраїльських чиновників, що брали участь у знущаннях над затриманими активістами. Одним з них був міністр внутрішньої безпеки Ітамар Бен-Гвір, проти якого вже застосували покарання уряди Франції та Польщі.

Дії Бен-Гвіра розкритикував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який назвав їх "несумісними з цінностями Держави Ізраїль". Урядовець відомий своїми націоналістичними поглядами та участю в численних антипалестинських акціях.

Чехія вже пообіцяла заблокувати розгляд питання про санкції проти ізраїльських міністрів.