Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
ГоловнаСвіт

Євросоюз розглядає запровадження санкцій проти ізраїльських чиновників

Причина у порушенні прав активістів, затриманих у спробі дістатися морем Гази.

Євросоюз розглядає запровадження санкцій проти ізраїльських чиновників
Ітамар Бен-Гвір
Фото: EPA/UPG

Європейська Рада вперше може запровадити санкції проти посадовців з Ізраїлю через інцидент з міжнародною флотилією, яку було перехоплено під час спроби провезти до Смуги Гази гуманітарний вантаж.

Як пише Politico, на розгляд міністрів країн ЄС подано документ, який передбачає обмеження щодо ізраїльських чиновників, що брали участь у знущаннях над затриманими активістами. Одним з них був міністр внутрішньої безпеки Ітамар Бен-Гвір, проти якого вже застосували покарання уряди Франції та Польщі

Дії Бен-Гвіра розкритикував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який назвав їх "несумісними з цінностями Держави Ізраїль". Урядовець відомий своїми націоналістичними поглядами та участю в численних антипалестинських акціях.

Чехія вже пообіцяла заблокувати розгляд питання про санкції проти ізраїльських міністрів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies