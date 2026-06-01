Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СЗРУ: в Росії деградують сільськогосподарські землі, вже з'явилася перша справжня пустеля

Пустеля утворилася у Калмикії.

Фото: СЗРУ

У Росії погіршується стан сільськогосподарських земель, а процеси деградації ґрунтів набувають загрозливих масштабів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, щороку в Росії деградують від 1,5 до 2 мільйонів гектарів земель. Через це країна втрачає майже 4 мільйони тонн сільськогосподарської продукції у зерновому еквіваленті. Збитки лише від ґрунтової ерозії оцінюються приблизно у 25 мільярдів рублів на рік.

У СЗРУ зазначають, що проблема вже настільки масштабна, що її відкрито визнають навіть російські науковці. Академік Російської академії наук Андрій Іванов заявив, що опустелювання поширюється не лише на традиційно посушливі регіони, а й на території Туви та Якутії.

Загалом під загрозою опинилися близько 84 мільйонів гектарів земель. Найскладніша ситуація спостерігається в Дагестані, Астраханській області, Краснодарському краї та Ростовській області.

Особливе занепокоєння викликає ситуація в Калмикії, де, за даними розвідки, вже фактично сформувалася перша справжня пустеля на території сучасної Росії. Її площа сягає 3,2 мільйона гектарів.

Крім того, фахівці фіксують стрімку втрату гумусу – основного показника родючості ґрунтів. За останні сто років багато орних земель, включно з чорноземами, втратили від 30% до 50% початкового запасу органічної речовини. Це негативно впливає на врожайність та збільшує витрати аграріїв.

Ситуацію погіршують кліматичні зміни. За підсумками 2024 року в більшості природних зон Росії зафіксували посилення посушливих умов. У майбутньому це вимагатиме додаткових витрат на зрошення, добрива, меліорацію та страхування ризиків.

У розвідці наголосили, що російські вчені вже пропонують офіційно враховувати втрату родючості земель та зменшувати їхню балансову вартість залежно від стану ґрунтів.

"Один із ключових ресурсів Росії, який десятиліттями вважався безумовною перевагою держави, поступово перетворюється на джерело економічних ризиків. Поки Кремль витрачає ресурси на геополітичні авантюри, Росія непомітно втрачає те, без чого неможливі ані продовольча безпека, ані стабільний розвиток економіки", – зазначили у СЗРУ.

