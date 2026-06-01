FT: Данська судноверф продовжує обслуговувати танкери з російським газом

Шість із п'ятнадцяти танкерів Arc7 мають пройти технічне обслуговування на данській верфі вже цього літа.

Данська судноверф Fayard продовжує обслуговувати російські криголамні танкери, які використовуються для транспортування зрідженого природного газу з проєкту "Ямал" попри заборону уряду та санкції ЄС, пише Financial Times.

Йдеться про судна класу Arc7, які забезпечують експорт російського газу в умовах складної льодової навігації та критично залежать від обслуговування на європейських верфях.

За даними аналітиків неурядової організації Urgewald, шість із 15 танкерів Arc7 мають пройти технічне обслуговування на данській верфі вже цього літа, до набуття чинності нових обмежень ЄС, які з 2027 року заборонять надання морських послуг суднам, пов’язаним із російським LNG-сектором.

У 2025 році Fayard уже обслуговувала п’ять танкерів, які здійснювали перевезення газу з "Ямалу".

Водночас єдиний інший європейський оператор нідерландська Damen Shipyards Group, яка працювала із цим типом суден, заявила про припинення обслуговування російських LNG-танкерів у серпні 2025 року, посилаючись на політику уряду Нідерландів.

У Fayard заявили, що діють у межах чинних правил і санкцій ЄС, а також наголосили на важливості забезпечення безпеки судноплавства.

Компанія зазначила, що Єврокомісія визнає необхідність постачання LNG із "Ямалу" для енергетичної безпеки Європи до 2027 року, тому обслуговування окремих суден триває.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала ситуацію "абсолютно незрозумілою" та заявила, що така практика "має бути припинена".

Попри те, що технічне обслуговування суден не є прямо забороненим на даний момент, ситуація викликала нову хвилю дискусій у ЄС щодо обходу санкцій та залежності від російських енергоресурсів.