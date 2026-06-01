Син експрезидента Філіппін здався поліції у масштабній справі про корупцію

Філіппінський сенатор Джинггой Естрада здався поліції після того, як суд видав на його арешт за звинуваченням у корупції.
Про це повідомляє Bloomberg, наголошуючи, що у цій південноазійській країні загострюється політична напруженість.
Естрада заявив, що “не використовуватиме Сенат як щит від звинувачень проти нього”. Він – найвищий державний чиновник, якому висунули корупційні обвинувачення у масштабній справі про будівництво захисних споруд від повеней. Зловживання сповільнили економіку Філіппін та спровокували масові протести.
У п’ятницю суд наказав арештувати його за окремою справою про корупцію, пов’язаною з тим самим скандалом, але він зміг внести заставу.
Естрада стверджує, що отримав пропозицію вийти з блоку більшості у Сенаті в обмін на закриття справ проти нього. За його словами, він відхилив їх. Сенатор не назвав, хто зробив ці пропозиції і не надав доказів на підтвердження своїх заяв.
Більшість у Сенаті контролюють союзники віцепрезидентки Сари Дутерте, яка перебуває у жорсткому конфлікті з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.
Естрада – сина колишнього президента Джозефа Естради, який потрапив за грати через розкрадання. Пізніше його помилували.
- Раніше уряд Філіппін наказав правоохоронним органам заарештувати сенатора Рональда дела Росу, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за участь у смертельній антинаркотичній кампанії колишнього президента Родріго Дутерте.