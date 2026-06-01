Світ

Нетаньягу наказав військовим атакувати цілі в південних передмістях Бейрута

Вважається, що там – оплот Хезболли. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в Єрусалимі, 22 грудня 2025 р
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу наказав військовим завдати ударів по цілях у південних передмістях ліванської столиці Бейрута – районі Дахія, який вважається оплотом Хезболли.

Заяву офісу Нетаньягу цитує Reuters. 

«Після неодноразових порушень режиму припинення вогню в Лівані терористичним угрупованням “Хезболла” та атак на наші міста й громадян прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац наказали Армії оборони Ізраїлю завдати ударів по терористичних цілях у районі Дахія в Бейруті», — йдеться в заяві.

Ізраїльські війська та бойовики «Хезболли» продовжують обмінюватися ударами після перемир’я, укладеного в середині квітня. «Хезболла» дедалі частіше використовує дешеві та прості у складанні дрони-камікадзе, які важко перехоплювати системам ППО. Унаслідок цих атак уже загинули кілька ізраїльських військових на півдні Лівану.

Бойові дії в Лівані стали найбільшим наслідком поширення війни з Іраном на сусідні країни. За даними ліванської влади, від початку ізраїльських ударів та наказів про евакуацію з 2 березня свої домівки залишили понад 1,2 мільйона ліванців. Того дня «Хезболла» почала запускати ракети та дрони по Ізраїлю на підтримку свого союзника – Ірану.

За інформацією уряду Лівану, унаслідок конфлікту загинули понад 3370 людей. Ізраїль повідомляє про загибель 24 своїх військових і чотирьох цивільних за той самий період.

