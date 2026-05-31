Зеленський сподівається на візит Віткоффа і Кушнера до Києва протягом двох тижнів

Президент зазначив, що спецпосланці Трампа вже кілька разів були в Москві і жодного - в Києві.

Президент України Володимир Зеленський сподівається на приїзд спецпосланців президента США – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – до Києва протягом двох тижнів. 

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CBS News.

"Так, ми розраховуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди за два тижні. Принаймні я отримав таке повідомлення від моєї переговорної групи: вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і ті заявили, що готові приїхати до України й поговорити, якщо… сьогодні це «якщо» означає Близький Схід", – сказав він.

Зеленський наголосив, що потрібно, аби американська переговорна делегація приїхала в Україну.

"Вони тут ще ніколи не були. Я вважаю, що це важливо не лише для нас. Для них корисно зрозуміти, побачити, зустрітися з людьми, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це має зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я вже казав раніше, що якщо вони хочуть поїхати цього разу до Москви, то мають приїхати до Києва, а потім їхати до Москви. Гадаю, це буде корисно", – додав Зеленський.

