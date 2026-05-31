Ізраїль розширив сьогодні свій наземний наступ у Лівані, здійснивши найглибше вторгнення в країну за чверть століття.

Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас ісламістське угруповання “Хезболла” – найпотужніший регіональний союзник Ірану – посилило свої атаки на північ Ізраїлю.

За даними ізраїльських військових, протягом вихідних “Хезболла” випустила понад 300 снарядів по солдатах ЦАХАЛу у Лівані та на півночі Ізраїлю. Остання ескалація порушила крихке припинення вогню між сторонами.

Завершуючи військову операцію, яка розпочалася кілька днів тому, Армія оборони Ізраїлю заявила, що вони перетнули річку Літані та перебувають поблизу переважно шиїтського міста Набатія. Це одне з найбільших міст на півдні Лівану, яке Армія оборони Ізраїлю називає оплотом Хезболли.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що Армія оборони Ізраїлю встановила ізраїльський прапор на історичному замку Бофор поблизу Набатії. За його словами, це захоплення території в Лівані встановило “постійну присутність” Ізраїлю у регіоні.

Ескалація сталася після того, як США провели четвертий раунд переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном на початку цього тижня. Ліван вимагає повного перемир'я, а Ізраїль хоче гарантій того, що "Хезболла", яка відхилила переговори та не бере в них участі, буде повністю викорінена з півдня Лівану.

Бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою" відновилися після того, як бойове крило угруповання почало обстрілювати північ Ізраїлю в березні у відповідь на війну проти Ірану. Ізраїль відповів серією руйнівних авіаударів по південному Лівану та Бейруту. Унаслідок загинуло 3370 людей та було поранено 10 000 інших.