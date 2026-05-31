Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
ГоловнаСвіт

Військові США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані, є загиблі

Це вже вчетверте протягом останнього тижня.

Військові США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані, є загиблі
Судно, яке знищили США у Тихому океані
Фото: скріншот з відео

Американські військові завдали чергового удару по судну, яке, за їхніми даними, використовувалося для наркоторгівлі в східній частині Тихого океану. 

Про це повідомило Південне командування збройних сил США (SOUTHCOM) у мережі X.

За інформацією військових, операцію 30 травня було проведено за наказом командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована силами Об’єднаної оперативної групи Southern Spear.

Реклама

"30 травня за наказом командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована, Об'єднана оперативна група Southern Spear завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується терористичними організаціями. Розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та брало участь в операціях з наркоторгівлі", – ідеться у повідомленні.

У SOUTHCOM додали, що внаслідок удару загинули троє чоловіків. Серед американських військовослужбовців постраждалих немає.

Попередні подібні удари в Тихому океані були здійснені 26, 27 та 29 травня.

  • Міжнародна спільнота критикує застосування США сили проти кораблів, які у Вашингтоні відносять до "наркотерористів". Загалом з вересня, коли міністерство війни оголосило про проведення операції, було позбавлено життя близько 150 людей. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies