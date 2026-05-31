Військові США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані, є загиблі

Це вже вчетверте протягом останнього тижня.

Американські військові завдали чергового удару по судну, яке, за їхніми даними, використовувалося для наркоторгівлі в східній частині Тихого океану.

Про це повідомило Південне командування збройних сил США (SOUTHCOM) у мережі X.

За інформацією військових, операцію 30 травня було проведено за наказом командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована силами Об’єднаної оперативної групи Southern Spear.

"30 травня за наказом командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована, Об'єднана оперативна група Southern Spear завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується терористичними організаціями. Розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та брало участь в операціях з наркоторгівлі", – ідеться у повідомленні.

On May 30, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/IMgQiUTPnP — U.S. Southern Command (@Southcom) May 31, 2026

У SOUTHCOM додали, що внаслідок удару загинули троє чоловіків. Серед американських військовослужбовців постраждалих немає.

Попередні подібні удари в Тихому океані були здійснені 26, 27 та 29 травня.