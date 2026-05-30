Молдова поки не хоче вступати до НАТО

Перспектива приєднання Молдови НАТО поки залишається низькою через відсутність підтримки серед більшості населення, і це попри складну безпекову ситуацію в регіоні.

Про заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, передає Newsmaker.

Очільник МЗС висловив жаль через те, що молдовські політики свідомо уникають дискусій на цю тему через її непопулярність серед виборців.

За словами Попшоя, будь-яке зближення Кишинева з НАТО в умовах російської агресії проти України напряму залежить від волевиявлення молдован. Якби в суспільстві існував консенсус щодо євроатлантичної інтеграції, це питання можна було б розглядати як реальну повістку дня, проте зараз такої підтримки всередині країни немає.

Міністр відкрито визнав, що сам є послідовним прихильником Альянсу, згадавши, що його першим місцем роботи після університету став Центр НАТО у Кишиневі. Він закликав громадянське суспільство та засоби масової інформації частіше порушувати це питання, щоб зняти з нього суспільне табу та активізувати діалог про безпекові альтернативи для Молдови.

Згідно з результатами травневого опитування дослідницької компанії iData, понад половина громадян Молдови — 54,5% — виступають проти вступу держави до Північноатлантичного альянсу, тоді як інтеграцію в систему колективної безпеки НАТО підтримують лише 33,6% опитаних.