Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСвіт

Молдова поки не хоче вступати до НАТО

Все через низьку підтримку такого кроку серед населення держави – 54,5% опитаних проти вступу своєї країни в Альянс.

Молдова поки не хоче вступати до НАТО
міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой
Фото: EPA/UPG

Перспектива приєднання Молдови НАТО поки залишається низькою через відсутність підтримки серед більшості населення, і це попри складну безпекову ситуацію в регіоні. 

Про заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, передає Newsmaker

Очільник МЗС висловив жаль через те, що молдовські політики свідомо уникають дискусій на цю тему через її непопулярність серед виборців.

За словами Попшоя, будь-яке зближення Кишинева з НАТО в умовах російської агресії проти України напряму залежить від волевиявлення молдован. Якби в суспільстві існував консенсус щодо євроатлантичної інтеграції, це питання можна було б розглядати як реальну повістку дня, проте зараз такої підтримки всередині країни немає.

Міністр відкрито визнав, що сам є послідовним прихильником Альянсу, згадавши, що його першим місцем роботи після університету став Центр НАТО у Кишиневі. Він закликав громадянське суспільство та засоби масової інформації частіше порушувати це питання, щоб зняти з нього суспільне табу та активізувати діалог про безпекові альтернативи для Молдови.

Згідно з результатами травневого опитування дослідницької компанії iData, понад половина громадян Молдови — 54,5% — виступають проти вступу держави до Північноатлантичного альянсу, тоді як інтеграцію в систему колективної безпеки НАТО підтримують лише 33,6% опитаних.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies